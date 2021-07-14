Acil Para İsteyenlere, 5000 TL Nakit İmkanı Başladı, Uygun Faizlerle 12 Ay Vadeye Kadar Ödenecek

Son dakika kredi haberi... Açıklama sonrasında 5000 TL ödeme yapılacak. En az 3 ay vade en fazla 12 ay vade ile bu kredileri kolayca ödeyebileceksiniz. İşte detaylar...

5.000 TL kredi ihtiyaç kredilerinde bankaların müşterilerine sunduğu bir paket kredi kampanyasıdır. İhtiyaç kredisi olarak verilir. Bireysel ve ticari müşteriler bu kredilere başvurularda bulunabilirler. Sizde eğer bankadan acil para ihtiyacınız varsa banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen onay alabilir ve sadece kimlikle kredinizi kullanabilirsiniz. 5.000 TL 12 ay vade yaptığınızda ise daha uygun faizlerle kredi kullanılmaktadır. Vade sayısı azaldıkça bankalar faiz oranlarını daha da düşürecektir. Sizde 5.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA 5.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi

Garanti BBVA üzerinden 5.000 TL 12 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Banka 3 aylık sigortası olan ve 1100 üzerinde kredi notu olan herkese kredi vermektedir. Kredi başvurusu için banka şubelerine sadece kimlikle gidebilir veya resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz.

ING Mini Kredi Başvurusu

ING Bank 5.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyenler için mini kredi kampanyasını başlatmıştır. Sizde bu bankadan 5.000 TL ve 12 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Ayrıca size yakın olan ING şubesine giderek hemen kredi onayı alabilirsiniz.

Halkbank 5.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi

Halkbank üzerinden 5.000 TL kredi almak istediğiniz zaman bu bankadan maaş almanız gerekiyor. Banka emekli veya çalışma maaşı alan müşterilerine isterse bankadan isterse de internet bankacılığından acil para ihtiyacı için 5.000 TL kredi vermektedir. Sizde bu kredileri 6 ay veya 12 ay vade yapabilirsiniz. Kimliğinizle maaş aldığınız banka şubesine giderek kredi kullanabilirsiniz.

Akbank 5.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi

Eğer banka şubesine gitmeden kredi kullanmak istiyorsanız Akbank Direkt kredisi ile hemen onay alabilirsiniz. Bunun için internet bankacılığına giriş yapmanız gerekiyor. Kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız 12 ay vadeli kredinizi hemen hesaba atabilirsiniz. Akbank ayrıca banka şubelerinden ve müşteri hizmetlerinden de kredi başvurusu imkanı tanımaktadır. Banka kredi onayı almanız için en az 1400 ve üzerinde kredi skorunuzun olması gerekmektedir.

Vakıfbank 5.000 TL 12 Ay Vadeli Kredi

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden de acil para ihtiyaçlarınız için 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. 12 ay vadeli bu kredilerde dilerseniz 3 ay erteleme yaparak 9 ay kredi kullanmanız da mümkündür. Banka diğer bankalara nazaran uygun faizlerle işlem yapmaktadır. Kredi başvurusu için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz.