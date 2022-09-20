Acil Para İsteyenlere 14000 TL Nakit Desteği Ödenecek! SGK Destekli Olacak ve Hemen Onaylanacak...

Acil para için isteyen vatandaşlar kamu bankaları üzerinden SGK destekli olarak 14.000 TL gelir belgesiz kredi bir hafta içerisinde başvuru yaparak kullanabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 14.000 TL kullanmak isteyen vatandaşlar bankaların resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında internet sitelerine tekrardan giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu kampanyalarda özellikle Kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve düzenli olarak bir geliri olması ile birlikte banka kredi puanı da uygun olması istemektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kullanacağınız 14.000 TL kredilerde şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsanız bu bankalardaki hesaplarınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankaların resmi Online mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

14.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bankalar internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olan herkes hemen internet şifresi müşteri hizmetleri numarasını arayarak oluşturabilir ve bankaları mobil uygulamalarına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması gerekirken sigortalı olarak çalışan vatandaşların Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması bankalar tarafından istenen şartların başında gelmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında Kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde hizmet ödemesi verilecek ve onaylanan bu krediler ile birlikte kredinizi hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatarak kullanacaksınız.