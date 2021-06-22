Acil Para İsteyen Emeklilere Ziraat Bankası 3 Ay Ertelemeli 135000 TL Kredi Veriyor

Emekli olan kişilere, Ziraat Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Daha önce 100 bin TL'ye kadar verilen emekli kredisi, kimlikle 135 bin TL'ye kadar verilecek. İhtiyaç kredisi olarak bireysel kredi seçenekleri ile kredi kullanmak isteyenler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapacak ve düşük faiz oranlarından yararlanacaklar. Ziraat Bankası kredi detaylarını duyurdu. İşte kredi detayları ve başvuru aşamaları...

Ziraat Bankası ülkemizde kamu bankası olarak hizmet veren banka olduğu için emekli müşterilerin en çok hesaplarının olduğu banka olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacak kişiler, emekli maaşlarını bu bankadan alırsa, daha düşük faizlerle kredi imkanlarından faydalanacaklardır. Kredi seçenekleri ve şartları uygun olan kişiler, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler, acil para ihtiyaçlarında şubelere gitmeden hesaplarına bu paraları atabileceklerdir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler 75 yaşına kadar bu bankadan kredi alabileceklerdir. Kredi alacak emeklinin yaşı ne kadar yüksek olursa, kredi hayat sigortası da o kadar yükselecektir. İhtiyaç kredisi ve emekli kredilerinde hayat sigortası yaptırmak mecburdur.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre kredilerini banka şubelerinden kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu, banka şubeleri haricinde bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılıyor. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka belirli şartlara uygun olan müşterilere kredi onayı veriyor. Bu sebeple en kolay yöntem olan banka şubelerinden bu bankanın vermiş olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Bankadan kredi almak için emekli maaşınızın bu bankada olması gerekli. Banka emekli maaşı bu bankada olmayan kişiler, kredilerin maalesef onay alamayacaklardır. Bankaya maaş taşıması yaptıktan sonra kredi kullanabileceksiniz.

Online Kredi Nasıl Alınır?

Bankadan daha önce kredi alan kişiler, online olarak internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Online ihtiyaç kredisi için bankanın mobil uygulamasına girebilir, buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, onaylanan krediyi hemen hesabınıza atabilirsiniz. Online ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, bu şartlarda kredilerini internet üzerinden kullanırsa, masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanacaklardır.