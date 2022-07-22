Acil para ihtiyacınıza çözüm geldi, Başvuru yapan kişilerin hesaplarına para yağacak, Faiz yok masraf hiç yok

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden başvuru yaparak nakit alacak kişilere duyuru yapıldı. Garanti BBVA bankası üzerinden bu sabah yapılan açıklama ile birlikte, kimler hızlı ve anında nakit alacak belli oldu. Banka yaptığı bu açıklamada özellikle faizsiz ve masrafsız kredi alacakları hedef aldı. 5000 TL'ye kadar verilecek olan bu para nakit avans olarak sizlerin hesabınıza kredili mevduat hesabı adıyla yatacaktır. Kampanyaya katılacak olan kişilerden bazı şartlar istenmektedir. Garanti bankası yaptığı bu çalışma ile ilgili açıklamayı yaparken, kişilerin sadece mobil uygulama üzerinden işlem göreceğinin de altını çizdi.

Başvuru yapmak istiyorum diyenelere...

Garanti BBVA bankası 5000 TL faizsiz ve masrafsız nakit kampanyasına katılmak isteyenler, Garanti BBVA mobil uygulamasını cep telefonuna veya tablete indirmesi gerekiyor. Buradan müşteri olmak istiyorum adımını yapacak ve sizlerde temassız müşteri olma teknolojisi ile birlikte, banka müşterisi olacaksınız. Daha sonra mobil uygulama üzerinden kredi kartı başvurusu yapacaksınız ve bu başvuru sonrasında, onay alırsanız, Garanti bankası hesabınıza artı 5000 TL ödeme alacaksınız.

Kampanya 31 Temmuz tarihine kadar devam edecektir. Bu kampanyadan sadece Garanti Bankası yeni müşteri olan ve kredi kartı onayı alan kişiler yararlanmaktadır.

Kredi almak istiyorum...

5000 TL nakit avans onayı alamayanlar eğer bankadan kredi başvurusu yapmak istiyorsa, yeni kampanyaya katılarak hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı alacağını görebileceklerdir. Bankanın resmi internet sitesinden veya internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz. Kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Ayrıca emekli olan kişilere de emekli maaş hesapları üzerinden yüksek limitli krediler ödenmektedir.