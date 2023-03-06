Acil para ihtiyacı olan, 18 yaş üzerindekilere müjdeler verildi: 40.000 TL için şart olmadan, şimdi ödeme alın!

Nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Yapı Kredi Bankası üzerinden kimlik numaranıza göre sizlere 40.000 TL nakit kredi hemen aynı gün içinde ödenerek verilecektir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Acil nakit kredi ihtiyacı olup ihtiyaç kredisini hesaplarına yatırarak Yapı Kredi Bankası üzerinden kullanmak isteyen tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılarak hesaplarına yatırılmaktadır. 40.000 TL kredi kullanmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda daha uygun faizlerle kredi ödemesi alabileceğini de söylemek isteriz. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz ve hızlı bir şekilde bu kredileri hesaplarınıza yatırabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olarak 40.000 TL ödeme internet bankacılığı uygulaması üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak yapılmaktadır.

Sms ile Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Sizlerde bu bankanın yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz ve anında onay alabilirsiniz.