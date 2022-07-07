Acil Ödemesi Olanlara Akbank Paylaşım Yaptı! 45.000 TL Aynı Gün Ödeme Veriyor

Akbank üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri olan yeni kredi kampanyası 45000 TL duyuruldu. Akbank, özellikle acil ödemesi olan ve paraya ihtiyacı olan vatandaşların 45000 TL'ye kadar alabilecekleri bu nakit kampanyasından faydalanmalarına olanak sağlamaktadır. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle Akbank üzerinden yapılacak olan kredi ve kredi başvurularında, düşük faiz oranlarından yararlanmanız mümkün olmaktadır.

Akbank 45000 TL kredi başvurusu!

Akbank üzerinden 45000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişiler daha düşük faiz oranlarından yararlanırken, 1200 ve üzerinde kredi puanı olan kişiler bankadan kredi için başvuruda bulunabiliyor. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması şarttır.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere en yakın banka şubeleri banka internet sitesi ve müşteri hizmetleri numarası destek vermektedir. Sms ile bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli mesaj sayesinde ne kadar kredi onayı aldıklarını ve hangi faiz oranlarından yararlandıklarını görebileceklerdir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir, onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında bilgileri mesajda, hepsini görebilirsiniz.

Akbank 45000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinde ayrıca Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar için de masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi imkanı hazırladı. Akbank 45000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere hemen işlemlerini yaparak, kredi imkanından faydalandıracaktır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir veya Akbank Direkt uygulamasını kullanarak istediğiniz zaman, hesabınıza para ödemesini alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanmış olduğunuz kredilerde banka herhangi bir ek ücreti istememektedir. bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden tüm kampanyaların detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.