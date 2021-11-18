Acil Nakit İsteyenlere Önemli Duyuru, Başvuru Ekranı Açıldı En Az 5000 TL Ödeme Verilecek

Acil nakit ihtiyacı olan kişilere 5000 TL'ye kadar ödeme Akbank üzerinden yapılacak. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler eğer 5000 TL nakit ödeme almak istiyorlarsa Akbank üzerinden başvuru yaparak nakit avans limiti kullanabilir. Akbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte müşterilerine tüketici kredisi ve nakit avans kampanyaları yapmaya devam ediyor. Akbank üzerinden yapılan son dakika duyurusunda 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler Acil para ihtiyaçlarında 36 ay vadeli nakit imkanından faydalanabilir. Başvuru yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda İhtiyaç Kredisi olarak bu 5000 TL'ye alabilir veya ihtiyaç kredisi kullanmak istemiyorsanız da 5000 TL artı para başvurusunda mobil uygulama üzerinden bulunabilirsiniz.

Akbank 5000 TL ödeme nasıl yapılır?

Kasım ayı boyunca devam edecek olan 5000 TL artı para ve 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler Akbank üzerinden hesabı olması gerekiyor. Akbank son dakika olarak Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte 5000 TL'ye kadar hemen Onay alabileceksiniz.

Daha önce bankalarda çalışması olan ve düzenli kredi kartı ve kredi ödemesi yapan müşteriler Akbank müşterisi olması durumunda Bu bankanın online internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt'e uygulamasını kullanarak hemen başvuruda bulunabilir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi bölümünden direkt Kredi seçeneğini seçip 5000 TL ödeme alabilirsiniz.

Akbank SMS ile 5.000 TL ödeme veriyor mu?

Akbank üzerinden sms ile 5.000 TL ödeme almak isteyen kişiler 4425 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını göndererek başvuruda bulunabilir ve 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Sms ile başvuru yapıp kredi onayı alamayan kişiler en yakın Akbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte 5000 TL için başvuruda bulunabilir. Kredi almak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yaparken nakit avans limiti kullanacak olan kişiler isterlerse kullanmış oldukları artı paranın taksitlerini 12 ay vadeye bölerek taksitli nakit avans kullanabilir. Detayları öğrenmek istiyorsanız en yakın Akbank şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girebilirsiniz.