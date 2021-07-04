Acil Nakit İhtiyacı Olanlara, Emekliye ve Çalışanlara, Anında Onay Alacağınız 8000 TL Kredi Resmen Başladı

Son dakika haberi yine bankalardan geldi. Acil para ihtiyacı olan kişilere, hemen onaylı krediler son günlerde hep gündemde. Sizlerde bu gündemdeki kredileri kullanmak için bankaların kampanyalarına bakabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden 8000 TL acil nakit destek kredisi alacağınızın haberini vereceğiz. Bankalar uzun süren çalışma sonrasında bu kredi haberlerini kendi internet sitelerinde duyurdular.

Hepimizin belirli zamanlarda paraya ihtiyacı olmaktadır. Bu para ihtiyacı içinde ilk aklımıza gelen yerler bankalardır. Bankalardan kredi başvurusu yaparak, acil ihtiyaçlarımızı anında giderebiliriz. Sizlerde eğer 8.000 TL kredi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda aşağıdaki bankalardan aynı gün içinde acil kredi kullanabilirsiniz. Bazı bankalar bu tarz kredilerde sadece kimlikle işlem yapmaktadırlar. Kredi onayı almanız durumunda hangi bankadan nasıl kredi kullanacağınızı bankalar internet sitesinde paylaştı.

Yapı Kredi Bankası 8.000 TL Acil Kredi Veriyor, Onay Hemen Alınıyor

İhtiyaç kredilerinde her bankanın kendine göre kredi kampanyaları vardır. Bu kredi kampanyalarından birisini de Yapı Kredi Bankası yapmaktadır. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan, bankalarda sıkıntısı olmayan, en az 3 aylık sigortası olan veya emekli olan müşterilerine aynı gün onaylı 8.000 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesine girebilir, online internet bankacılığını kullanabilir, ATM ve banka şubesinden kredi başvurusu yapabilir, SMS atarak ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Sizde eğer SMS atarak başvuru yapmak istiyorsanız Bireysel TCKİMLİK Aylık Gelir durumunuzu 4411’e mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Ama eğer banka şubesinden kredi başvurusu yapacaksanız ve acil kredi istiyorsanız sadece kimliğinizle gitmeniz yeterlidir. Banka gerekli gördüğünde sizden gelir belgesi isteyebilir.

Aktifbank N-Kolay Kredi Başvurusu "Kredi Notu Düşüklere"

8.000 TL kredi başvurusu yapacak olanlar ve kredi notu yüzünden onay alamayanlar, Aktifbank üzerinden başvuru yapabilirler. Banka kredi notu düşük olan müşterilerine anında kredi imkanı vermektedir. Aktifbank 8.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar kredi veriyor. Bu bankadan başvuru yapmak için SMS atabilir veya internet bankacılığını kullanarak işlem yapabilirsiniz. SMS atmak için Kredi TC Kimlik numaranızı yazarak 3050’ye gönderebilirsiniz. Banka 10 dakika içinde size kredi sonucunuzu verecektir. SMS atamayan müşteriler ise resmi internet sitesi üzerinden hemen kredi başvurusunu yapabilirler. Bankanın verdiği bu krediler şubesiz kredi olarak geçmektedir. Bu yüzden adresinizde kredinizi kullanacaksınız.

Garanti BBVA Hemen Onaylı 8 bin TL Verecek

Garanti BBVA üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka acil kredi veren bankalar arasında gösterilmektedir. Size en yakın banka şubesine sadece kimliğinizle giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Bu bankadan onay almak istiyorsanız 90 gün sigortanızın kesintisiz yatması gerekiyor. Bu şekilde kredi onayı alabilir ve anında kredinizi kullanabilirsiniz. Banka internet sitesi üzerinden de acil kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka bu başvuru sonrasında müşterilerine onay alıp almadıklarını söyleyecektir. Alacağınız acil kredide 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Kredinizin onay alması durumunda hemen banka şubesinden işlem yapılacak ve para hesabınıza yatacaktır.