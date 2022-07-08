Acil Kredi Dönemi Başladı! 22 Yaş Üzerindeki Herkes Gelir Belgesiz Onay Alacaklar!

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 22 yaş üzerinde olmaları durumunda ve acil paraya ihtiyacı olmaları durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyaya katılarak, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilir.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında acil paraya ihtiyacı olan tüm bireysel müşterilere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerden bazı kredi şartlarına uygun olması istenmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden de anında alabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapabiliyor.

Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların kredi değerlendirmesi alınırken, emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını banka şubelerine taşımaları durumunda kredi puanına bakılmadan da ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşları SMS ile işlemlerini kolay birşekilde yapabilir.

SMS ile Kredi

Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına bu mesajı gönderdikten sonra ne kadar kredi onayı aldığınızı 5 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. Yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi imkanı sağlarken, banka hesabı olan ve banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişilere ise kendi bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi veriyor.Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi imkanından faydalanabilir.