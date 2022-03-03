Açıklamaya Göre, Büyük Şehirlerde ve Karadeniz Bölgesinde COVID-19 Vakaları Düşüşte

Rakamlar, 100.000 kişi başına düşen vakalarda nispi bir düşüş olduğunu gösteriyor. En kalabalık şehir olan İstanbul, 100.000'de sadece 617 vaka bildirirken, bu sayı başkent Ankara için 1.216 ve üçüncü büyük şehir İzmir için yaklaşık 776.

En fazla vaka sayısına sahip kısım Karadeniz’di

Mart ayının ilk haftasında İstanbul'da 717, Ankara ve İzmir'de sırasıyla 1.323 ve 1.017 vaka görüldü. Amasya, hem 1.961 ile en fazla vaka görülen hem de en keskin artış olan il olma özelliğini taşıyordu. Genel olarak Karadeniz bölgesindeki iller, ülkenin diğer bölgelerine kıyasla en fazla vaka sayısına sahipti ve çoğunluğu bölgenin doğu kesimlerinde olmak üzere haftalık 100.000'de 1.000'in üzerinde vaka bildirdi.

Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin en hızlı artış gösteren on il oldu. Türkiye'nin doğusundaki seyrek nüfuslu iller yine haftalık en düşük vakaları bildirdi. Bingöl 100.000'de 74 vaka ile en düşük insidansa sahipken, Antalya ise haftalık vaka sayısı 150'nin altında olan tek il olma özelliğini taşıyordu.

Türkiye, Ocak ayından bu yana günlük vaka sayısında keskin bir artışa sebep olan omikron varyantı ile karşı karşıya kaldı. Geçen ay günlük rekorlar kıran ülke, günlük vakalarda düşüşle pandemide yeni bir aşamaya geçiyor gibi görünüyor. Pazar günü, günlük vakalar, Şubat başında 111.000'den çok daha fazla olan 69.000'e düştü.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Profesör Tevfik Özlü, virüsün "gücünü kaybetmesine" rağmen hala "ölümcül" olduğunu belirtti. Vakalardaki düşüşe rağmen günlük ölümler yüksek kalıyor. Ölümler nadiren 200'ün altına düşerek Pazar günü 206 olarak bildirildi. Mart 2020'de ülkede pandeminin başlamasından bu yana genel ölümler 91.000'i aştı.

Özlü, Pazartesi günü Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, pandeminin eskisi gibi olmamasına rağmen halkın bittiğini düşünmemesi gerektiğini söyledi. “Yine de tedbirli olmamız gerekiyor. Kendimizi ve çevremizdekileri korumak için kişisel önlemler alırsak en az hasarla atlatabiliriz" ifadelerini kullandı.

Özlü, insanların dışarıda daha fazla zaman geçirdikleri zamanlarda enfeksiyonların azalma eğiliminde olduğu için yaz mevsiminin vakalar açısından daha iyi olacağını sözlerine ekledi. Özlü, "Dikkatli olmak, maskelerimizi takmak ve mesafemizi korumak zorundayız. Kalabalık bir mekandaysanız içeride fazla vakit geçirmemelisiniz" sözlerini kaydetti.

