Açıklamalar Sonrası Denizbank 60 Bin TL'ye Kadar Kredi Onaylarını Hemen Veriyor!

Açıklamalar Sonrası Denizbank 60 Bin Tl'ye Kadar Kredi Onaylarını HemenVeriyor! Denizbank’tan yeni kampanya duyuruldu. Yapılan açıklamalar sonrası Denizbank 60 bin TL'ye kadar kredi onaylarını hemen vermektedir. İşte haberin detayları…

Denizbank T.C. kimlikle başvuru yapan vatandaşlara 60 bin TL'ye kadar kredi onayı vermektedir. Banka T.C. kimlik numaranız ile yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurularınızı onaylayarak 60.000 TL ödeme yapmaktadır. Denizbank üzerinden alacağınız bu kredilerin 36 ay vade ve düşük faiz oranları ile verildiği biliniyor.

Denizbank duyurmuş oldu bu kredi kampanyası sonrasında resmî Web Sitesi üzerinden duyuru yapıp kredi onaylarının hemen verileceği onay alan vatandaşlara ödeme konusunda da hızlı bir şekilde yardımcı olacağını duyurdu. Denizbank düşük faiz oranları ile kredi almak isteyen vatandaşlara ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme seçeneği de sunmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar DenizBank'tan 60 bin TL'ye kadar kredi onayı alıp almadıklarını kısa mesaj ile hemen öğrenebilecekler.

3280 umarasına Mesaj Atarak Kredi Onayı Alıp Almadığınızı Öğrenin!

DenizBank'tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarından 3280 numarasını mesaj atarak onay alıp almadıklarını öğrenebilecekler.

Cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden kredim yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını yazıp 3280 numarasını mesaj gönderebilirler. 60 bin TL olarak verilecek olan bu kredilerin onayını banka size hemen sunacak aynı gün içerisinde kredi başvurunuzun sonucu tarafınıza iletilecektir.

Denizbank üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank şubelerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank maaş müşterilerine özel ve kendi hesabı olan müşterilerine özel kampanyalar da yapmaktadır.

DenizBank'tan 60 bin TL'ye Kadar Kredi Onayı

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 60 bin TL'lik kredi kullanmak isterlerse DenizBank'ın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara özel 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme seçenekleri de mevcut. Kredi başvurularından sonra başvurular otomatik olarak yapılıp tarafınıza iletilecektir ve ödemeniz hesabına da hemen yatacaktır. Denizbank müşterisi olan vatandaşlar internet bankacılığı şifrelerini almadılarsa müşteri hizmetlerinden veya en yakın banka şubesinden internet bankacılığı şifrelerini alabilir buradan mobil uygulama üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirler.