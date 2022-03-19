Açıklama Şimdi Geldi! Emeklilere 11 Maaşlık Faizsiz Kredi ve de 4 Maaş Nakit Avans. Son dakika açıklaması da heyecan yarattı. Emekli vatandaşlara özel olarak 11 maaş bedelinde faizsiz kredi ile beraber dört maaş tutarında nakit avans ödemesi bugün açık olan kampanya ile başlatıldı. Özellikle son iki yıldır Pandeminin etkisi ile ülke ekonomisi oldukça zor günler geçirmeye devam etmektedir. Emekli vatandaşlar da ekonomik etkilerden kaynaklı olarak acil nakit ihtiyaçlarını daha sık yaşamaya başlamıştır. Bankalar ise emeklilerin yaşadığı nakit sıkıntılarını gidere bilmek adına hem nakit avans hem de acil nakit kampanyalarına hız kesmeden kamuoyuna sunmaya devam etmektedir.

Oldukça yakın bir zaman dilimi içinde başlayacak olan bu kampanyada emekli vatandaşların yanında SGK üzerinden sigortalı olarak kişilere de bu kampanya sunulacaktır. Emekli ve sigortalı çalışanların ihtiyaçlarına yönelik açıklanan bu kredi kampanyasında 36 ay taksit seçeneği ile geri ödeme imkanı sunulmaktadır.

Nakit Avans da Taksitle Ödenecek!

Kredi kampanyası ile beraber sunulan nakit avans kampanyası da 36 ay vade seçeneğe ile beraber kullanılabilmektedir. Buna göre 2022 yılı içerisinde kullanılacak olan nakit avans limitleri emekli vatandaşları yormadan 36 ay vade seçeneğe ile geri ödenebilecektir. Bu sayede enflasyonun neden olduğu nakit sıkıntısı anında çözüme kavuşacak ve vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.

Nakit avans bilindiği üzere banka hesapları üzerindeki artı para hesabı olarak da bilinmektedir. Bu nedenle nakit avans kullanmak isteyen vatandaşlar başvuru gibi işlemler ile uğraşmadan hesaplarındaki artı parayı kullanıp bunları da taksitlendirebileceklerdir.