Açıklama önemli: Emeklilere Ocak ayında Zam haricinde 10.000 TL daha ödeme olacak

Emekli olan vatandaşlar, ocak zammı ile birlikte ayrıca bankalar tarafından kendi emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak işlemler ile birlikte kredili mevduat hesabı da bu vatandaşların hesabına yatırmaktadır. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sizlere, nakit imkanları sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 36 ay vadeli olarakta ayrıca ihtiyaç kredisi yüksek limitli olarak ödenmektedir.

Kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak kendi emekli maaş hesabınız üzerinden 10000 TL'ye kadar artı para alabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulamalarından ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden yapacakları işlemlerde, 10000 tl kredi ödemesi gerçekleştiriyor. En yakın banka şubesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden...

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşların başvurularının, kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmaktadır. Banka emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresiyle birlikte 10000 TL kredili mevduat hesap başvurusu yaparak, artı para kullanabilirsiniz. Ayrıca emekli maaşını bankalar üzerinde alan vatandaşlara yüksek limitli ihtiyaç kredisi ödemeleri de gerçekleştirilecek.

Denizbank, Akbank ve Garanti bankası üzerinden...

Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlardan kendi hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte mobil uygulamalara girerek, artı para başvurusunda bulunabilir. Artı para başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlem gerçekleştirmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak da kullanabileceksiniz.