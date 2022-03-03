Açık Havada Maske Zorunluluğu Kalktı! Bakan Koca Yeni Kararları Açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Koca salgınla mücadele döneminde yeni bir sürece geçiş yapıldığını ifade ederken alınan 5 maddelik yeni kararları da vatandaş ile paylaştı. Açıklanan bilgilere göre açık havada maske zorunluluğunun sona erdiği şeklinde bilgiler duyuruldu. Diğer taraftan kapalı ortamlarda ise maske varsa ve havalandırma yeterli ise maske takmanın artık şart olmayacağı da belirtildi.

Alınan yeni kararlar ile ilgili en dikkat çekicilerden biri de HES kodu uygulamasının kaldırılması yönünde oldu ve konu hakkında yapılan açıklamalar dikkat çekti. Okullar hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirildi ve iki pozitif vaka çıkması durumunda sınıfların kapatılması uygulamasına artık gerek duyulmadığı şeklinde bilgiler duyuruldu.

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı ve salgınla mücadelede yeni bir yol haritasının açıklanması gündemde yer alan başlıklar arasında gösterildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve artık salgının etkisini yitirdiğini belirtti. Bunun yanı sıra bakanlık tarafından alınan yeni kararları da açıklayan Fahrettin Koca, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade etti.

Serbestlikten söz edeceğini ifade eden Sağlık Bakanı her şeyi gözden geçirmenin zamanının geldiğini söyledi ve koronavirüsün ciddiyetini ilk fark eden ülke olduğumuzu belirtti. Konu ile ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tedavi rehberlerini hazırladığını ve her zaman öneriler geliştirdiğini de duyurdu.

Fahrettin Koca, şahsı ve vatandaşlar adına Bilim Kurulu’nun tüm üyelerine teşekkür ettiğini ifade ederken salgın döneminde gereken tedbirlere erken zamanda başvurduklarını da belirtti ve en hızlı hareket eden ülkelerden biri olduklarını söyledi. Söz konusu hastalığın gündemde kalmamasını kaybetmekte olduğunu söylediğini de açıklayan Fahrettin Koca, yeni kararları bildirdi.