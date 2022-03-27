Acele Edin! Ziraat Bankası Kartı Olanların 31 Mart'a Kadar Başvurması Gerekiyor. Ziraat banka kartı bulunan vatandaşları bu haber oldukça yakından ilgilendiriyor. 31 Mart tarihine kadar başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor.

Ziraat Bankası internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2022 tarihine kadar banka kartı kredi kartı özelliği ile Jumbo mağazalarında 2 ile 7 taksit şeklinde gerçekleştirilecek işlemlerde + 3 taksit verileceği ilan edildi.

Ziraat Bankası Kampanyasına Katılım Koşulları Neler?

Kampanya kapsamında 2 ile 7 taksitli ödeme işlemlerinde + 3 taksit seçmeli olacak şekilde kart sahibine sunulacak. Bu kampanyadan faydalanmak amacıyla işlem sırasında satış yetkilisine artı taksit isteğinizi hatırlatmamız gerekir. + taksit kampanyası yalnızca banka kartının kredi kartı özelliği ile beraber bankkart yetkili üye işyerlerinde 2 ila 7 taksit arası işlemlerde geçerli olmaktadır. Kampanyadan taksit özelliği bulunan bankkart ile bankkart başak kart sahibi müşterilerin faydalanması mümkündür.

Kampanyalı işlemlere yönelik ayrıntılı bilgi slip üzerinde yer alacak olup diğer taraftan seçilen kartı taksit şartına yönelik sonradan değişiklik yapılmamaktadır. Taksit sayısının toplamı, alakalı sektör açısından yasal çalışmalar ile belirlenmiş olan taksit sayısını geçmeyecektir. Bireysel ve ticari kartlar açısından uygulanmakta olan azami taksit sayısı ise yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası anonim şirketinin bu kampanya koşulları ile ilgili değişiklik yapma ya da kampanyayı tamamen durdurma hakkı mevcuttur.

Şartları taşıyan vatandaşlarının kampanyaya katılmak amacıyla 31 Mart 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini yapmaları gerekir.