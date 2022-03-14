Acele Edin! Garanti Bankası'nın 20 Yaş Üstü Herkese 14.000 TL Şartsız Ödemesinden Faydalanın. Son dakika bu haber ile birlikte herkes başvuru yapabilecektir. Garanti Bankası resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 14000 TL'lik nakit ödeme desteği, 20 yaşından büyük olan bütün Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşların hizmetine sunulmuştur.

Garanti Bankası tarafından yurttaşlara müjdeli haber son dakika açıklaması şeklinde geldi. 14.000 TL tutarında para ödemesi bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Yurttaşlara kredi hususunda hızlı bir şekilde onay veren Garanti Bankası, 36 ay vade seçeneği şeklinde 14 bin TL'lik kredi ile alakalı bilgileri resmi internet sayfası üzerinden paylaştı.

Garanti Bankası tarafından uygulamaya konulan kredi kampanyasına katılım sağlamak amacıyla hareket edecek vatandaşların kredi notlarının en az 1350 olması gerekiyor. Bu koşulu sağlayan bütün yurttaşlara hızlı bir şekilde onay verilecek. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar, en yakın banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet uygulaması üzerinden güncel olarak açıklanan kredi faiz oranlarını öğrenebilecek.

Garanti Bankası Kredi Başvurusunun İnternet Üzerinden Yapılması

Kredi kampanyasına katılım sağlamak amacıyla internet üzerinden başvuru işlemlerinin gerçekleştirilmesini isteyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulamalarını kullanmaları gerekir. Cep uygulamasının kullanılması halinde banka müşterisi korunması ve müşteri hesabı üzerinden şifre oluşturulması gerekir. Garanti Bankası cep uygulamasına erişim sağlanarak Garanti Bankası'ndan kredi başvurusunu gerçekleştirecek müşteriler, anında onay alabilir. Garanti Bankası'ndan verilen bu krediler de emekli olan vatandaşların yanı sıra aynı zamanda devlet memuru olan kişilerin de ihtiyaç kredisi kampanyası mevcuttur. Detayları banka resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman öğrenebilirsiniz.