Abramovich Zehirlenme Şüphesi Semptomları Yaşadı

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, yaptırım uygulanan Rus milyarder Roman Abramovich ve Ukraynalı barış müzakerecileri, Kiev'deki bir toplantı sonrasında bu ayın başlarında zehirlenme şüphesi semptomlarına maruz kaldı.

Pazartesi günkü haberde, Konuya aşina kişilere dayandırılan haberde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline son vermek için Ukrayna'nın yardım talebini kabul eden Abramovich ve Ukrayna ekibinin en az iki üst düzey üyesinin etkilendiği belirtildi.

Semptomları arasında kırmızı gözler, sürekli ve ağrılı yırtılma ve yüzlerinde ve ellerinde deri soyma vardı.

ABD'li çıkış noktasının haberine göre, Abramovich ve Aralarında Kırım Tatar milletvekili Rustem Umerov'un da yer aldığı Ukraynalı müzakereciler o zamandan beri iyileştiler ve hayatları tehlikede değil.

WSJ, kaynakların saldırıdan "Moskova'da savaşı sona erdirmek için görüşmeleri sabote etmek istediklerini söyledikleri sert görüşlüleri" sorumlu tuttuklarını belirtti. Konuya aşina olan bir kişi olayı Reuters haber ajansına doğruladı, ancak Abramovich'in çalışmasını durdurmasına izin vermediğini söyledi.

Kaynaklara göre, olayı inceleyen uzmanlar, semptomların "kimyasal veya biyolojik bir maddeden mi yoksa bir tür elektromanyetik radyasyon saldırısından mı" kaynaklandığını belirlemenin zor olduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkililerden ihtiyat çağrısı

Pazartesi günü ilerleyen saatlerinde, Ukraynalı yetkililer rapora soğuk su döktüler. Zehirlenme şüphesiyle ilgili bir soruya Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak, "çok fazla spekülasyon, çeşitli komplo teorileri olduğunu" söyledi.

Müzakere heyetinin bir diğer üyesi Rustem Umerov da insanları "doğrulanmamış bilgilere" güvenmemeye çağırdı.

ABD'li bir yetkili, istihbaratın Abramovich ve Ukraynalı barış müzakerecilerinin hasta olmasının zehirlenmeden değil, çevresel bir faktörden kaynaklandığını öne sürdü.

ABD'li yetkili Reuters'e şunları söyledi: "İstihbarat bunun çevresel olduğunu son derece ileri sürüyor." Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili ayrıntı vermekten kaçındı.

Kremlin, Abramovich'in Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde erken bir rol oynadığını, ancak sürecin artık iki tarafın müzakere ekiplerinin elinde olduğunu söyledi.

WSJ'ye göre, soruşturma, bir soruşturma medya kuruluşu olan Bellingcat'in araştırmacılarından Christo Grozev tarafından organize edildi ve kremlin ekibinin 2020'de Rus muhalif politikacı Alexey Navalny'yi sinir ajanıyla zehirlediği sonucuna vardı.

Bellingcat, resmi Twitter hesabında, görüşmelere katılan heyetin üç üyesinin biri Abramovich olmak üzere "kimyasal silahlarla zehirlenmeyle tutarlı semptomlar yaşadığını" doğruladı.

Ayrıca semptomların göz ve cilt iltihabı ve gözlerde delici ağrı içerdiğini doğruladı.

"Uzaktan ve yerinde yapılan incelemelere dayanarak, uzmanlar semptomların büyük olasılıkla tanımlanmamış bir kimyasal silahla uluslararası zehirlenmenin bir sonucu olduğu sonucuna vardılar." diyen çıkış, hareketin büyük olasılıkla "kalıcı hasara yol açmanın aksine kurbanları korkutmak" amaçlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Bellingcat, daha fazla ayrıntı vermeden, tahmin edilen zehirlenmelerle ilgili bir soruşturma yayınlamayı amaçladığını söyledi.