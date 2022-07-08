Abe'nin Ekonomik Mirası Japonya'nın Canlanmasına Yönelikti

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ekonomi üzerindeki mirası, adaşı stratejisiyle tanımlanıyor.

“Abenomics” kapsamında, Cuma günü bir seçim kampanyası etkinliği sırasında vurulduktan sonra ölen Abe, 1990'ların başında bir varlık balonunun çöküşünün ardından yirmi yıldan fazla süren durgunluğun ardından Japonya ekonomisini yeniden canlandırmaya çalıştı.

Abe'nin stratejisinde, ekonomik büyümeyi ve daha yüksek ücretleri başlatmayı amaçlayan üç “ok” vardı: gevşek para politikası, mali teşvik ve yapısal ekonomik reformlar.

İlk iki "ok" altında, 2006-07 ve 2012-20 yılları arasında başbakan olan Abe, yeni altyapı ve nakit yardımları için on milyarlarca dolar harcamanın yanı sıra ultra düşük faiz oranlarına ve niceliksel genişlemeye başkanlık etti.

Abenomics'in reform planı, bürokrasi ve kurumlar vergilerini azaltarak üretkenliği artırmanın yanı sıra daha fazla kadın, yaşlı ve göçmenin katılımını teşvik ederek ülkenin hızla yaşlanan işgücünü genişletmeyi amaçlıyordu.

Abe, 2016'daki ekonomik vizyonunu özetleyen bir konuşmada, "Bugün için endişelenmek yerine geleceğe bakmalıyız" dedi.

“Japonya yaşlanıyor olabilir. Japonya nüfusunu kaybediyor olabilir. Ancak bunlar bizim için birer teşvik” dedi.

Karışık başarı

Çoğu hesaba göre, 2020'de sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez istifa eden Abe, dünyanın üçüncü en büyük ekonomisini döndürmede yalnızca kısmi bir başarı elde etti.

Görev süresi boyunca, ekonomik büyüme 1990'ların ve 2000'lerin durgunluklarından kurtuldu, ihracat arttı ve işsizlik on yılların en düşük seviyesine düştü.

2015 ve 2017 yılları arasında Japonya, art arda sekiz çeyrek pozitif büyüme kaydetti - yaklaşık 30 yılın en uzun serisi.

Ancak, II. Dünya Savaşı'nı takip eden on yıllardır süren ciddi genişleme ve emsallerinin birçoğunun performansıyla karşılaştırıldığında, Japonya'nın ekonomisi etkilemeyi başaramadı.

Ekonomist Kaya Keiichi'nin bir analizine göre, Abe'nin yaklaşık sekiz yıllık ikinci başbakanlık dönemi boyunca (COVID-19'un ekonomiyi rayından çıkardığı 2020 hariç), reel GSYİH büyümesi ortalama yüzde 0,9 oldu.

Abe'nin 2020 yılına kadar nominal GSYİH'yi 600 trilyon yen'e çıkarma konusundaki iddialı hedefi hiçbir zaman gerçekleşmedi ve bugüne kadar karşılanmadı.

Ayrıca, enflasyon ve ücret artışı beklentilerin altında kalarak elde edilen ekonomik kazanımları olumsuz etkiledi.

“Hükümet politikaları, bir dereceye kadar piyasa katılımcıları tarafından reform ve yenilik için bir ortam yaratabilse de, aslında işgücü verimliliğini artırmak ve işletmeler tarafından yenilikçi teknolojilere yatırımı artırmak için, hane halkları ve işletmeler arasında kendi kendine yeterlilik için daha fazla çaba gösterilmesi de önemlidir.” ING'de Güney Kore ve Japonya kıdemli ekonomisti Min Joo Kang, Al Jazeera'ya söyledi.

“Bu açıdan reel ekonomideki iyileşme sınırlı kaldı. Bununla birlikte, Japon ekonomisini keskin bir düşüşten koruduğu için bunun yarım bir başarı olduğunu düşünüyorum.”

Abe'nin halefi ve müttefiki Yoshihide Suga, Abenomics'i sürdürme sözü verirken, mevcut Başbakan Fumio Kishida, bunun yerine zengin ve fakir arasındaki boşluğa daha uyumlu bir “yeni kapitalizm” lanse ederek stratejiden uzaklaşmaya çalıştı.

Asahi Shimbun'un haberine göre, geçen ay Abe, eski liderin kendi imzasını taşıyan ekonomi politikasını eleştirdiği yönündeki önerilerin ardından, partisi Liberal Demokrat Parti'deki politikacılar tarafından hazırlanan bir ekonomi politikası belgesini "aptalca" olarak nitelendirdi.

OANDA'da Asya Pasifik için kıdemli pazar analisti Jeffrey Halley, Abenomics'in "karışık sonuçlar" ürettiğini söyledi.

Halley, Al Jazeera'ya, "Japonya yerleşik yollara geri dönerken, ekonomik ve ticari reformun üçüncü okunu uygulama iradesinin olmaması, diğer okların yalnızca 2010'larda ışıkları açık tutmayı başardığı anlamına geliyordu" dedi.

“Enflasyon hala yok, devlet borcu çok daha yüksek ve Japonya'nın ticaret engelleri ve kurumsal yönetişim her zamanki gibi inatçı olmaya devam ediyor. İlerleme eksikliği, Abe'nin stratejik olarak yanlış olmasından değil, yerleşik iç çıkarların üstesinden gelememesi ve hükümetin tüm okları tam olarak kucaklaması ve yerine getirme konusundaki ataletinin başarısızlığıydı. ”