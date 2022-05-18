ABD'li Yetkililer Meksika'da Büyük Sınır Ötesi 'Narko-Tünel' Buldu

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, Meksika'dan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir sanayi bölgesindeki bir depoya uzanan büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı tünelinin keşfedildiğini açıkladı. Yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, Tijuana'dan San Diego'ya giden gizli geçitte demiryolu ve havalandırma sistemleri, elektrik ve güçlendirilmiş duvarlar bulunduğunu söyledi. ABD'li yetkililer, tünelin ne kadar süredir çalıştığının ve varsa ne kadar uyuşturucunun tespit edilmeden geçtiğinin bilinmediğini söyledi. Soruşturmayla bağlantılı olarak 799 kg (1.761 pound) kokain, 75 kg (165 pound) metamfetamin ve 1.6 kg (3.5 pound) eroin ele geçirdiler. Yaşları 31 ila 55 arasında değişen altı Güney Kaliforniya sakini, kokain dağıtmak için komplo kurmakla suçlandı. ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar, İspanyolca haftalık Zeta'ya verdiği demeçte, "Meksika hükümetiyle birlikte, var olmaması gereken bu tünelleri ortadan kaldırmaya çalışmak için işbirliği yapıyoruz, çünkü burası çok fazla suçun gerçekleştiği ve gördüğümüz acıların çoğu" dedi.

"Bunun durması gerekiyor" dedi. Cuma günü keşfedilen son geçit, Meksika sınır kenti Tijuana'ya 532 metre uzanıyordu. Yaklaşık altı kat derinliğindeydi. Tünel, sınırın en müstahkem uzantılarından birinde, sınır duvarlarının sınırlamalarını gösteriyor. "Gopher delikleri" adı verilen küçük, kabaca inşa edilmiş tünellere karşı etkili olduğu düşünülürken, duvarlar yeraltında daha derine inen daha sofistike geçitlerle eşleşmiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırı boyunca göçmenleri ve suçu uzak tutacağını söylediği bir sınır duvarı inşa etme sözü üzerine kampanya yürüttü. Geçen yıl Ocak ayında göreve başlayan Başkan Joe Biden, kendi kampanya sözünü yerine getirmiş ve görevdeki ilk gününde sınır duvarı inşaatını durdurmuştu. Keşif, ABD'nin Meksika sınırında sığınma talebinde bulunmaya çalışan çoğu insanı geri çeviren tartışmalı bir pandemi dönemi sınır kısıtlamasını kaldırmaya hazırlandığı sırada geldi. Cumhuriyetçilerin liderliğindeki eyaletler, kararın ABD'ye daha fazla göçü teşvik edeceğini ve suçta bir artışa yol açacağını savunarak Biden yönetimine dava açarak yanıt verdi.

Aynı zamanda, ABD'nin önümüzdeki ay Los Angeles'ta toplanacağı yaklaşan Amerika Zirvesi nedeniyle ABD ile Meksika arasındaki gergin ilişkilerin ortasında geliyor. Geçen hafta, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Biden yönetiminin Küba, Nikaragua ve Venezüella'yı zirveden dışlaması durumunda, katılmayacağını ve bunun yerine bir temsilci göndermeyeceğini söyledi. Amerikalı yetkililer tarafından keşfedilen tünel, gündüzleri büyük yarı römorklarla meşgul ancak geceleri sessiz olan bir sokakta bulunan "Amistad Park" adlı sıradan bir depoda ABD'ye çıktı.