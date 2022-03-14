ABD'li Yetkili, Rusya'nın Çin'den Askeri Yardım İstediğini Söyledi

Abd'li bir yetkili, Rusya'nın Çin'den Ukrayna'yı işgalinde kullanmak üzere askeri teçhizat istediğini ve bunun da üst düzey ABD'li ve Çinli yetkililer arasında Roma'da yapılan görüşmeden önce devam eden savaşla ilgili gerginliği artıran bir talep olduğunu söyledi.

Pazartesi günkü görüşmeler öncesinde Beyaz Saray NSA'sı Jake Sullivan, Çin'i Rusya'nın Rus ekonomisini sarsan küresel yaptırımlardan cezadan kaçmasına yardım etmekten kaçınması konusunda sert bir dille uyardı.

Başbakan, "Bunun ilerlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın başkentindeki görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bölgesel ve küresel güvenliğe doğrudan etkisinin ele alınacağı belirtildi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, son günlerde Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşında ilerlemek için Çin'den askeri teçhizat da dahil olmak üzere destek talep ettiğini söyledi. Yetkili, talebin kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Talep ilk olarak Financial Times ve The Washington Post gazeteleri tarafından bildirildi.

Ancak Pekin Pazartesi günü Washington'u Çin'in Ukrayna savaşındaki rolü konusunda "dezenformasyon" yaymakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Rusya'nın Pekin'den yardım talebine ilişkin ABD basınında çıkan haberlere doğrudan değinmeden şunları söyledi: "ABD, Ukrayna meselesinde Çin'i hedef alan dezenformasyonları kötü niyetlerle yayıyor."

Çin merkezli bir düşünce kuruluşu olan Taihe Enstitüsü'nün kıdemli uluslararası üyesi Einar Tangen, El Cezire Pekin'in askeri destek sağlamakla ilgilenmediğini söyledi.

"Çin, Batı'nın Ukrayna'yı ateşe petrol eklemek olarak gördükleri için ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat sokmasına karşı olduklarını açıkça söyledi. Bu yüzden Rusya'ya yardım etmeye başlarlarsa ikiyüzlülük olur." dedi.

"Ekonomi açısından hiçbir şey değişmedi." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Ekonomi açısından hiçbir şey değişmedi." "Çin'in bakış açısından, ABD özünde bir trajedi tasarladı ve Ruslar da başka bir ülkeyi işgal ederek hatalıydı. Ancak bu işe indiğinizde, iki yanlış bir doğru yapmaz." diyen Tangen, Çin'in krize diplomatik bir çözüm bulmak için bastırdığını da sözlerine ekledi.

Kremlin, Çin ordusundan yardım istediğini de reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'den askeri yardım istemediğini ve Ukrayna'daki tüm hedeflerini yerine getirmek için yeterli askeri nüfuza sahip olduğunu söyledi.

Rusya yaptırımlarına karşı can simidine 'izin verilmiyor'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Çin'i en büyük iki ticaret ortağı olan ABD ve Avrupa Birliği ile hassas bir duruma soktu. Çin'in bu pazarlara erişmesi gerekiyor, ancak "sınır tanımayan" bir dostluk ilan etmek için Rusya ile birleşerek Moskova'ya da destek gösterdi.

Üst düzey Çin dış politika danışmanı Yang Jiechi ile yapacağı görüşmelerde Sullivan, Pekin'in Moskova için yapacakları konusunda gerçekten sınırlar arayacak.

Pazar günü CNN'e verdiği demeçte "Burada halka açık ve gösterişli tehditler içinde oturmayacağım." diyen Trş şöyle devam etti: "Bu yüzden de, bu tehditlerin altında oturmayacağım." "Ancak size söyleyeceğim şey, Çin'in Rusya'nın yaptırımlardan kayıplarını "doldurmasına" yardımcı olması durumunda bunun kesinlikle sonuçları olacağını Pekin'e doğrudan ve özel olarak ilettiğimizdir.

Sullivan, "Bunun ilerlemesine ve dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen bu ekonomik yaptırımlardan Rusya'ya bir can simidi olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian görüşmelere ilişkin yaptığı kısa yorumlarda Ukrayna'dan bahsetmeyerek, "bu toplantının kilit konusunun Çin ve ABD devlet başkanlarının geçen yıl Kasım ayında yaptıkları sanal zirvede vardığı önemli uzlaşmayı uygulamak olduğunu" söyledi.

Pazar günü geç saatlerde bakanlığın internet sitesinde yayınlanan yorumlarda Zhao, "Çin-ABD ilişkileri ve ortak kaygılara sahip uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak." dedi.