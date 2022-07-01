ABD'li Yargıçlar Kentucky ve Florida'da Kürtaj Yasaklarını Durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi'nin geçen hafta kürtaj haklarına yönelik anayasal korumaları ortadan kaldıran kararının ardından ABD'li yargıçlar Florida ve Kentucky'de kürtaj yasaklarını geçici olarak engelledi .

Devre Mahkemesi Yargıcı John Cooper Perşembe günü Florida'daki kürtaj hakları gruplarından 15 haftalık hamilelikten sonra kürtajı yasaklayacak bir eyalet yasasını dondurmak için bir dilekçe verdi.

Kentucky'de Yargıç Mitch Perry, devletin , kürtaj için anayasal hakkı güvence altına alan 1973 tarihli Roe v Wade kararının iptal edilmesinden sonra otomatik olarak yürürlüğe giren bir "tetikleme yasağı" uygulamasını engelleyen geçici bir yasaklama emri çıkardı .

Roe'nun tersine çevrilmesiyle, kürtaj hakları grupları, Cumhuriyetçilerin ülke çapında kürtaj kısıtlamalarını genişletme çabalarına itiraz etmek için hızla mahkemeye gitti. Bu kaldırımlar şimdi yürürlüğe giriyor veya 22 eyalette olması bekleniyor.

Teksas, Louisiana ve Utah eyalet mahkemeleri de geçen haftadan bu yana bu eyaletlerdeki yasakları engelledi . Kürtaj sağlayıcıları Idaho, Ohio, Mississippi ve Batı Virginia'da benzer adımlar için baskı yapıyor.

Nisan ayında, Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, 2024'te Cumhuriyetçi başkan adaylığı için potansiyel bir aday , 15 haftalık kürtaj yasağını imzaladı . Cuma günü yürürlüğe girecekti.

Yüksek Mahkeme'nin Florida'daki kısıtlamalara benzer bir Mississippi yasasına odaklanan Roe'yu bozmasının ardından DeSantis, kararın milyonlarca Amerikalının "dualarına cevap verdiğini" söyledi. Yakın zamanda yapılan bir ankette, ABD'deki insanların yaklaşık yüzde 37'si Roe'yu devirme kararını destekliyor.

Ancak Yargıç Cooper Perşembe günü yaptığı açıklamada, Florida'nın yasanın "korunması gereken zorlayıcı bir devlet çıkarı sergilediğine" dair "ikna edici ve güvenilir kanıt" sağlayamadığını söyledi.

Planlı Ebeveynlik ve birkaç Florida kürtaj kliniği , Florida eyalet anayasasının kadınlara 24 haftaya kadar kürtaj yapma hakkını garanti ettiğini iddia etmişti.

Cooper'ın kararının ardından yaptığı açıklamada , Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu başkanı Alexis McGill Johnson, kararın kürtaj hakları için bir "umut ışığı" sunduğunu ve kararın "daha önemli bir zamanda gelemeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Cooper, yasanın eyalet anayasasını ihlal ettiğini kabul etti ve Florida'nın en yüksek mahkemesinin eyalet anayasasında yer alan kürtaj hakkının federal eşdeğerinden daha geniş olduğunu tespit eden önceki bir kararına işaret etti .

Cooper, henüz yapmadığı yazılı bir emri imzaladıktan sonra karar yürürlüğe girecek.