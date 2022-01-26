ABD'li Müslüman Savunucular Kürtaj Hakları Savaşına Ağırlık Veriyor

Kırk dokuz yıl önce, ABD Yüksek Mahkemesi, Amerikalı kadınların hayatlarını değiştiren ve kürtaj hakkını Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi olarak yasallaştıran bir karar yayınladı.

Şimdi, Roe v Wade on yıllardır en ciddi tehdidiyle karşı karşıyayken, Müslüman Amerikalılar, ABD'deki birçokları gibi, bu kararın tersine çevrilmesinin kadınların üreme hakları ve güvenli kürtajlara erişimleri için ne anlama gelebileceğini düşünüyorlar.

Müslüman toplulukta cinsel eğitime odaklanan ulusal bir kuruluş olan HEART'ın eş yönetici direktörü Aliza Kazmi, üreme erişimi ve - güvenli kürtaj bakımı da dahil olmak üzere - seçimin zaten sınırlı olduğunu veya ABD'deki birçok insan için mevcut olmadığını söyledi.

“İslamofobi, siyahilik karşıtlığı, homofobi, transfobi, heteropatriarka, Hristiyan üstünlüğü vb. nedenlerle kürtaja erişimi engelleyen sağlık eşitsizliklerinin var olduğu ve devam ettiği düşünülürse, sağlık hizmetlerinin sunumunda birçok Müslüman kadının zaten itildiğini biliyoruz.” Kazmi, El Cezire'ye bir e-postayla söyledi.

“Roe v. Wade bozulursa, bu daraltma bu ülkedeki insanların çoğunu mahveder” dedi.

Yargıtay davası

Geçen yıl, Yüksek Mahkeme bir Mississippi davasında, Dobbs v Jackson Kadın Sağlığı Örgütü'nde sözlü argümanları duyduğunda ABD'de kürtaj haklarının geleceği hakkında alarm zilleri çaldı. Dava, hamileliğin ilk 15 haftasından sonra kürtajı yasaklayan 2018 Mississippi eyalet yasasının anayasaya uygunluğuna odaklanıyor.

Yıl ortasında bir karar beklenirken, Yüksek Mahkeme'nin muhafazakar çoğunluğu Roe v Wade'i zayıflatmaya veya devirmeye hazır görünüyor ve düzinelerce eyalette kürtajı tamamen kısıtlama veya yasaklama yolunu açıyor.

Altı haftalık hamilelikten sonra kürtajı önleyen ve özel kişilerin bu dönemden sonra sağlayıcılara ve onlara yardım eden herkese dava açmasına izin veren bir Teksas yasası da endişeleri artırdı ve geçen yıl ABD genelinde on binlerce kişiyi protesto etmeye zorladı.

Yüksek Mahkeme, en son Aralık ayında olmak üzere davaya üç kez müdahale etmeyi reddetmiş ve alt mahkemelerin bunu tartışmasına izin verirken yasağı etkin bir şekilde devam ettirmiştir. Dava Teksas yüksek mahkemesine gönderildiği için yargılama ertelendi.

Ancak nihayetinde, tüm gözler Mississippi davasına ve bunun tüm ırklardan ve dinlerden Amerikalı kadınlar için potansiyel olarak tarihsel etkilerine çevrildi.