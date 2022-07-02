ABD'li Muhafazakarlar Kürtaj Haplarını Azaltmak İçin Sert Kısıtlamalar Sözü Verdi

ABD Yüksek Mahkemesi , Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajın yasal hakkını federal yasalarla kutsayan, yaklaşık 50 yıllık emsalleri tersine çeviren ve keskin bir ideolojik bölünmeyi alevlendiren 1973 tarihli dönüm noktası kararı Roe v Wade'i bozdu.

Geçen hafta alınan karar, ABD'deki muhafazakar kürtaj karşıtı hakları gruplarının on yıllardır süren amansız örgütlenmesinin sonucuydu ve şu anda gözlerini Roe sonrası manzarayı şekillendirme mücadelesine diktiler.

2020'de ABD kürtajlarının yarısından fazlası hap kaynaklıydı ve bu da kürtaj yasaklarını uygulamaya yönelik muhafazakar çabaları zorlaştırabilirdi.

Mifepriston ve misoprostol gibi kürtaj hapları artık kürtajı kısıtlamaya çalışan muhafazakar devletler ile onu korumak için savaşan liberal devletler arasındaki savaşlarda merkez sahneyi alacak.

Kürtaj karşıtı hak grupları, kürtaj haplarının kullanılabilirliğini kısıtlamak için giderek daha cezalandırıcı bir yaklaşım izleyeceklerini ve kürtajın yasak olduğu eyaletlerde kullanımları hakkında bilgi paylaşanlar için potansiyel hapis süresini teşvik edecek kadar ileri gideceklerini belirttiler.

Davis'teki California Üniversitesi'nde kürtaj karşıtı haklar hareketini inceleyen hukuk profesörü Mary Ziegler, “Bu yasakları uygulamak ne kadar zorsa, kürtaj karşıtı grupların talep edeceği önlemler de o kadar sıkı olacaktır” dedi. Al Jazeera'ya “Tıbbi olarak teşvik edilen kürtajlar hakkında bilgi sağlayanları cezalandırmak için daha karmaşık gözetim yöntemlerine bakmaları gerekecek” dedi.

Halk desteğinin olmamasının, bu tür grupları kısıtlamalara karşı maksimalist bir yaklaşım izlemekten caydıracağını gösteren çok az şey var .

Teksas'ın muhafazakar eyaletinde, bir Quinnipac anketi , seçmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin tecavüz veya ensestten kaynaklanan gebelikler için kürtaj istisnalarını desteklediğini buldu. Ancak devletin karardan 30 gün sonra yürürlüğe giren otomatik yasağı her iki istisnaya da izin vermiyor.

Roe'nun düşmesiyle, kürtaj karşıtı hak grupları, devletlere daha önce mümkün olmayan politikaları “yeniden gözden geçirme” yeteneği verecek “tamamen farklı bir manzara” ile karşı karşıya, kürtaj karşıtı haklar grubu Ulusal Hakkı'nın sözcüsü Laura Echevarria, Yaşam Komitesi (NRLC), El Cezire'ye söyledi.

Grup, 15 Haziran'da devletlerin Roe'nun ardından kürtaj karşıtı yasaları için şablon olarak kullanabilecekleri bir “model yasa” yayınladı.

Bu modelin bir bölümü , "telefon, internet veya başka herhangi bir araç" üzerinden hapların nasıl elde edileceğine dair tavsiyelerde bulunan herkesi kapsayabilecek, kürtaja erişime yardım ve teşvik edenler için cezai yaptırımlar önermektedir .