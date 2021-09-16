Abdeslam, IŞİD'i Bombalamaktan Fransa'yı Sorumlu Tuttu

Savcılar, 32 yaşındaki Salah Abdeslam'ın o gece Paris'i hedef alan IŞİD hücresinin hayatta kalan tek üyesi olduğunu söylüyor. Duruşmada, "Fransa'ya saldırdık, nüfusunu ve sivilleri hedef aldık ama kişisel hiçbir şey yoktu" dedi. Sözleri mahkemede hayatta kalanları ve kurbanların akrabalarını şok etti ve üzdü.

Geçen hafta iki patlamayla duruşmayı böldü, ancak bu kez yargıç sanıklara kısa bir açıklama yapma izni verdi ve gazeteciler davranışının daha ölçülü olduğunu söyledi. Bu ayın ilerleyen saatlerinde, 13 Kasım'daki bombalı ve silahlı saldırılardan kurtulanların bir kısmı, beş hafta sürmesi beklenen kanıt sunmaya başlayacak.

Eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ı, Suriye'deki IŞİD militanlarına yönelik hava saldırılarına izin verdiğinde Fransız vatandaşlarının ölümle karşılaşacağını bildiğini söyleyerek ayırdı.

Fransız savaş uçaklarının kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadığını, "Fransa'nın da aynı acıyı yaşamasını istedik" dedi. Sözlerinin "hassas ruhları" üzebileceğini bilse de amacının yalan değil samimi olmak olduğunu söyledi.

Mahkeme salonundaki akrabalar ve hayatta kalanlar, ana davalı dört ila beş dakika konuşurken ağladılar ve sarıldılar. "Terörist" ve "radikalizm" terimlerini reddederek, mahkemeye onlarınkinin "otantik bir İslam" olduğunu söyledi.

Muhabirler mahkeme salonunda şok ve nefes nefese kaldığını anlattılar. Onu duyanlar arasında Paris saldırılarından kurtulan David de vardı. David, BFMTV haber kanalına verdiği demeçte, "Altı yıl önce yaptığı patlayıcı kemer takarak ve insanları öldürerek yaptığı şeyden kendini ayırmayı başardığı izlenimini edindim" dedi.

"Garip çünkü kurbanlar olarak bunu yaşadık. Hedeflendik ve kişisel olarak etkilendik, sonra aniden ortaya çıktı ve açıkça bunun senin hatan olmadığını ama orada olduğunu söyledi, çok zor şans. Bunun rezalet. tüm kurbanların yaşadıklarına saygısızlık gösteriyor." Duruşmaya bin sekiz yüz sivil davacı katılıyor.

Ağır silahlı 10 kişilik cihatçı ekibi önce Stade de France stadyumunu hedef aldı, ardından 10. ve 11. bölgelerdeki kafeteryalara ve restoranlara saldırdı ve ardından tıklım tıklım Bataclan konser salonuna girdi.

Saldırganlardan dokuzu ya kendilerini havaya uçurdu ya da vurularak öldürüldü. Salah Abdeslam bomba kemerini attı ve Belçika'ya kaçtı. Aylar sonra Brüksel'in Molenbeek bölgesinde bir çatışmanın ardından yakalandı.

Diğer sanıkların birçoğunun da Belçika bağlantısı var:

Mart 2015 Brüksel bombalamalarının olduğu gün tutuklanan Mohamed Abrini, Çarşamba günü mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada Paris saldırılarına karıştığını itiraf etti. Ancak, operasyonun arkasındaki beyin olmadığını söyledi.

Mohamed Amri, saldırılardan sonra Salah Abdeslam'ı Paris'ten Belçika'ya arabayla götürdüğünü kabul etti, ancak terörle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetti. Baş şüpheliyi uzaklaştırmakla da suçlanan Hamza Attou da aynı şeyi söyledi. Baş zanlının Brüksel'deki güvenli evinin anahtarlarını elinde tutmakla suçlanan Yassine Atar, saldırıları kınadı ve masum olduğu konusunda ısrar etti.