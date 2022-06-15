ABD'deki Yerli Çocukların Kalıntıları Ailelere İade Edilecek

ABD ordusu, Pensilvanya'daki ABD Ordusu Savaş Koleji'nin arazisindeki küçük bir mezarlıkta sekiz Kızılderili çocuğun kalıntılarını ailelerine iade etmek için ayırmaya başladı.

Hafta sonu başlayan imha süreci, 2017'den bu yana Pennsylvania, Carlisle'de beşinci. Daha önceki turlarda 20'den fazla Yerli kalıntısı aile üyelerine transfer edildi.

Çocuklar, binlerce Yerli çocuğun ailelerinden alındığı ve ABD politikası gereği beyaz topluma asimile olmaya zorlandığı, saçlarının kesildiği, kıyafetlerinin, dillerinin ve kültürlerinin soyulduğu Carlisle Indian Industrial School'da yaşıyordu.

Ünlü Olympian Jim Thorpe da dahil olmak üzere, 1879 ve 1918 yılları arasında 140'tan fazla kabileden 10.000'den fazla çocuk okuldan geçti.

"Bu deneyimden sağ çıktıysan ve eve geri dönebildiysen, bir yabancıydın. Wisconsin'deki Oneida Nation'dan Rae Skenandore, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, ailenizin konuştuğu dili bile konuşamıyordunuz.

Kalıntıları defnedilecek olan çocuklardan biri olan Paul Wheelock'un akrabasıdır.

Rezervasyon dışı devlet yatılı okulları - Carlisle ilk oldu, ardından 24 tane daha geldi - “kabileleri, toplulukları ve aileleri parçaladı”, dedi Skenandore, bunun sonucunda kendi kültürünün ve dilinin bir kısmını kaybettiğini de sözlerine ekledi. “Affedebilir miyiz bilmiyorum.”

O ve 83 yaşındaki annesi Loretta Webster, bu ayın sonlarında Carlisle'a gitmeyi planlıyorlar. Webster, kendi babasının 12 yaşındayken Wisconsin'deki benzer bir yatılı okuldan kaçtığını söyledi.

Webster, "Bu küçük çocukları koydukları yer bir esir kampı gibiydi" dedi. “Gerçekten travmatik olan ve bugün toplumu hala etkileyen tarihimizin bir parçası.”

Ayıklanacak çocuklar Washoe, Catawba, Umpqua, Ute, Oneida ve Aleut kabilelerinden geliyordu. Ordu Mezarlıklar Dairesi müdürü Renea Yates'e göre, ABD Ordusu Mühendisler Birliği'nin arkeolojik ve antropolojik desteğiyle her çocuğun cinsiyeti ve yaklaşık yaşı doğrulanacak.

Yates, "Her çocuğu çok onurlu bir şekilde mezardan çıkarıyoruz… ve ardından çok onurlu bir nakil töreni yaparak çocukları aileleriyle birlikte geri gönderiyoruz" dedi.

Küçük mezarlık, Temmuz ayında sonuçlanması beklenen gömme işlemi sırasında mahremiyet çitiyle çevrildi.

Kabine sekreteri olarak görev yapan ilk Kızılderili olan ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland , kurumların “insan yaşamının kaybı ve kalıcı sonuçları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak” için geçen yıl yatılı okullara yönelik bir soruşturma başlattı .