ABD'de Site Çöktü! Maymun Çiçeği Virüsü Aşısı Başladı

Yoğunluk sebebiyle randevu web sitesinin çöktüğü öğrenildi ve ABD'nin New York kentinde maymun çiçeği virüsü aşısına karşı yoğun bir talep gösterildi. İnsanlar ABD'nin New York kentinde açık havada kurulmuş olan aşı merkezlerinde söz konusu maymun çiçeği aşısı olmak adına kalabalık oluşturdu ve başvuru sitesinin çöktüğü öğrenildi. Yoğunluk sebebiyle maymun çiçeği aşısı için açılan randevu web sitesinin çöktüğü yönünde bilgiler açıklandı ve konu sağlık gündeminde yer aldı.

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir, Nasıl Ortaya Çıktı?

Maymun çiçeği virüsü öncelikle 1958 senesinde çiçek hastalığına benzer şekilde semptomlar göstermekte olan bir maymun üzerinde gerçekleşen araştırma ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1970 senesinde ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir insanda tespit edilmiştir. Ardından maymun çiçeği vaka sayıları 11 Afrika ülkesine yayılmış fakat vaka sayıları ise az seyretmiştir.

2003 yılında ise Afrika kıtası dışına ilk defa çıkan hastalık, Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüştür. Vakaların hiçbiri ölümle sonuçlanmamış fakat toplamda 81 vaka rapor edilmiştir. Amerika son olarak maymun çiçeği vakasının görülmesine yaklaşık olarak 50 sene ardından en fazla vaka sayısına ulaştı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Maymun Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır, Korunma Yolları Nelerdir?

Çoğunlukla insanlara primatlar ve kemirgenler gibi vahşi hayvanlardan bulaşmakta olan maymun çiçeği virüsü solunum damlacıkları yoluyla, vücut sıvıları, cilt lezyonları ve enfekte olan kişilerin giysileri, nevresimleri ve havlular ile insandan insana bulaşabilmektedir. Enfekte hayvanların hayvansal ürünlerini yemek ve yetersiz pişmiş et tüketmek de yine söz konusu hastalığın bulaşması için bir risk faktör olmaktadır. Bunun yanı sıra maymun çiçeği virüsünün anneden plasenta yolu ile bulaşabildiği de belirtilmektedir.

Maymun Çiçeği Belirtileri Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Bayram çiçeği virüsü hastalığının kuluçka süresinin 5 ile 21 gün arasında değişebildiği açıklanmıştır. Başlangıç döneminde hastalık baş ağrısı, sırt ağrısı, ateş, şişlik, genel halsizlik ve kas ağrıları yapabilmektedir. Bu süreç genellikle 5 güne kadar devam etmektedir ve daha sonra ateş ortaya çıkmaktadır.

Maymun çiçeği virüsüne yakalandıktan sonra ateş ortaya çıkar ve daha sonra 1 ila 3 gün içerisinde deri döküntüsü başlamaktadır. Kol, el, bacak ve ayaklarda fazla miktarda deri döküntüsü görülmektedir. Bununla birlikte deri döküntüsü yüzde başlayıp ayak tabanlarını ve avuç içlerini de etkilemektedir. Maymun çiçeği virüsü semptomlarının 2 ile 4 hafta arasında değişen bir süre ile seyrettiği bilinmekte ve daha sonra kendiliğinden azalma göstermektedir. Fakat bazı durumlarda ise bu hastalık daha ağır bir şekilde seyredebilmektedir ve on vakadan biri ölüm ile sonuçlanabilmektedir.

Profesör Doktor Tevfik Özlü Uyardı

Söz konusu bu hastalığın yeni ortaya çıkmış bir hastalık olmadığını ifade ederken 1970'lerden beri maymun çiçeği hastalığının bilindiğini ifade etti. Söz konusu virüsün insan üzerinde hastalık yaptığının bilindiğini fakat genel olarak bu virüsün endemik olarak daha çok Afrika'da bazı ülkelerde görüldüğünü açıkladı.

Profesör Doktor Tevfik Özlü, maymun çiçeği virüsünün 2021 senesi itibariyle yeniden gündeme geldiğini anlatırken 2002 senesi Mayıs ayında ise son olarak Avrupa'da çok sayıda vaka görüldüğünü hatırlattı.