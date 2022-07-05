ABD'de Jayland Walker'ın Polis Tarafından Öldürülmesi

ABD'nin Akron kenti Ohio, yüzlerce protestocunun bir Siyah adamın polis tarafından öldürülmesini kınamak için sokaklarda yürüyüş yapmasının ardından olağanüstü hal ilan etti ve şehir merkezinde bir gecede sokağa çıkma yasağı getirdi.

Belediye Başkanı Daniel Horrigan Pazartesi günü yaptığı açıklamada , Jayland Walker için adalet talep eden barışçıl protestoların tırmandığını ve “önemli maddi hasara” yol açtığını söyleyerek, Pazartesi günü saat 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağını duyurdu.

Horrigan, "Yaşanan tahribat ışığında ve toplumumuzdaki barışı korumak için olağanüstü hal ilan ettim, sokağa çıkma yasağı uyguladım ve bu gece yapılması planlanan havai fişekleri iptal ettim" dedi.

Göstericiler, geçen hafta Rust Belt şehrinde polis tarafından ABD'de Siyahlara karşı başka bir ölümcül polis şiddeti vakasında vurularak öldürülen Walker için adalet çağrısında bulunmak için Pazar günü yürüdüler .

Bu, günler içinde dördüncü ve en büyük protestoydu ve Walker'ın ölümünün vücut kamera görüntülerinin yayınlanmasından saatler sonra geldi ve polisin 25 yaşındaki çocuğu bir trafik durağından kaçtıktan sonra kovalarken düzinelerce el ateş ettiğini gösterdi.

Polis, Walker'ın memurlar için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ancak savunucular, etkili ABD sivil haklar grubu Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği'nin (NAACP) başkanı Derrick Johnson ile öldürmenin haksız olduğunu söylüyor ve şöyle diyor: “Cinayet. Boş nokta."

İşte şimdiye kadar bildiklerimiz:

Polis ne dedi?

Walker, 27 Haziran sabahı erken saatlerde bir otoparkta polis tarafından vurularak öldürüldü.

Polis ertesi gün yaptığı açıklamada, memurların Walker'ın arabasını saat 12:30 civarında (04:30 GMT) belirtilmemiş bir trafik ihlali nedeniyle durdurmaya çalıştıklarını söyledi. Walker'ın durmayı reddettiğini ve onu bir otoyolda takip ettiklerini söylediler.

Açıklamada, "Takas sırasında polisler şüpheli araçtan bir ateşli silahın çıktığını bildirdiler" denildi.

Birkaç dakika sonra araba yavaşladı ve Walker yaya olarak kaçtı ve polis onu yakındaki bir park yerine kadar kovaladı.

Açıklamada, "Şüphelinin eylemleri, memurların, şüphelinin kendileri için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu algılamasına neden oldu" denildi. "Bu tehdide yanıt olarak, memurlar ateşli silahlarını ateşlediler ve şüpheliye vurdular."

Walker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Şefi Steve Mylett Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Walker'ın vücudunda 60'tan fazla yara bulunduğunu, ancak memurların tam olarak kaç el ateş ettiğini ve Walker'ın kaç kez vurulduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Vücut kamerası görüntüleri ne gösteriyor?

Pazar günü yayınlanan vücut kamerası görüntüleri, Walker'ın araçtan kaçtığı anı gösteriyor. Yaklaşık 10 saniyelik bir kovalamacanın ardından polis, arkası kendilerine dönük görünen Walker'a ateş açarak onlarca el ateş etti. Ateş etme, Walker yerdeyken devam eder, ta ki bir polis memurunun diğerlerine ateşi kesmelerini söylediğini duyana kadar.