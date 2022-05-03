ABD Yüksek Mahkemesi Kürtaj Kararının Gerçek Olduğunu Söyledi

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, kadınların kürtaj hakkını belirleyen üst mahkemenin emsal teşkil eden Roe v Wade kararını bozan sızdırılmış bir taslak görüşün "otantik" olduğunu, ancak nihai bir kararı temsil etmediğini söyledi.

Salı günü yaptığı açıklamada, Baş Yargıç John Roberts, mahkeme mareşalini "sızıntının kaynağına ilişkin bir soruşturma başlatmaya" yönlendirdiğini söyledi.

"Yargıçlar, taslak görüşleri Mahkeme'nin gizli müzakere çalışmasının rutin ve vazgeçilmez bir parçası olarak dahili olarak dağıtırlar. Dünkü raporlarda açıklanan belge gerçek olmasına rağmen, Mahkeme'nin bir kararını veya herhangi bir üyenin davadaki konulardaki nihai pozisyonunu temsil etmemektedir." ifadesine yer verildi.

Politico dergisi ilk olarak Pazartesi akşamı Yüksek Mahkeme'nin taslak çoğunluk görüşünü bildirdi. Yargıç Samuel Alito tarafından yazılan rapor, mahkemenin, Alito'nun "başından beri korkunç derecede yanlış" olarak tanımladığı 1973 Roe v Wade kararını düşürmek için oy kullandığını gösterdi.

Eğer onaylanırsa, bu karar taslağı ABD'de kürtaja yaklaşık elli yıllık erişimi geri alacak.

Halihazırda savunmasız olan insanların, özellikle de Siyah ve diğer karışık ırklı kadınların ve düşük gelirli kadınların orantısız bir şekilde etkileneceği endişelerini dile getirdi ve üreme adaleti savunucularının yanı sıra ilerici milletvekillerinden protestolar ve kınamalar aldı.

Salı sabahı gazetecilere konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "50 yıl sonra bir kadının seçme hakkına sahip olmadığına karar vermemiz beni çok endişelendiriyor" dedi.

Biden, Yüksek Mahkeme'nin karar tasarısında "kullanılan gerekçenin daha da derin ve eşit derecede derin olduğunu" söyledi ve mahremiyet kavramı altında güvence altına alınan "bir dizi hakkın" doğum kontrolü ve eşcinsel evlilik kullanımı da dahil olmak üzere risk altında olabileceğini açıkladı.

"Eğer bir yasa haline gelirse ve yazılanlar geriye kalanlarsa, seçme hakkının olup olmadığı kaygısının çok ötesine geçer. Diğer temel haklara gidiyor" dedi.

El Cezire'nin ABD'nin başkentinden bildirdiği Patty Culhane, siyasi bir perspektiften Biden'ın Yüksek Mahkeme'nin pozisyonuna karşı geri adım atan insanların koalisyonunu genişletmeye çalıştığını söyledi.

Culhane, Yüksek Mahkeme sızıntısının "modern zamanlarda gerçekten benzeri görülmemiş olduğunu" söyledi.

"Neden sızdırılacağına dair birçok soru var" dedi. "Eğer muhafazakar bir sızıntı olsaydı, bu muhafazakar yargıçlar üzerinde baskı oluştururdu; eğer fikirlerini değiştirirlerse, dünyadaki herkes Roe v Wade'in ayakta durduğunu bilecekti çünkü bu adalet öyle dedi.

"Ancak bunun liberal bir sızıntı olduğunu düşünen başkaları da var, çünkü mahkemenin sadece Washington'da değil, ülke genelinde kaç protesto olacağını görmesini istiyorlar."

Bu arada, sızdırılan taslak, Biden'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğa sahip olan Demokrat Partisi'ne, Yüksek Mahkeme nihai bir karar vermeden önce Roe v Wade'i yasaya kodlayan yasayı geçirme çağrısında bulundu.

Üreme hakları aktivistleri ve ABD'li yasa koyucular da ülkede kadınların hala kürtaja erişebildiğini vurguladı.

"Demokratlar kürtaj konusunda harekete geçmeli. Meclis'i, Senato'yu ve Başkanlığı kontrol ediyoruz. Roe'ya liderlik etmemizin ve kodlamamızın zamanı geldi. Bu arada, kürtajın hala yasal olduğunu açıkça iletmek önemlidir, "Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez tweetledi.

"Sızdırılan SCOTUS belgesi (ki bu bir TASLAK) gibi haberler çoğu zaman bakım arayan insanları korkutabilir ve kafalarını karıştırabilir. Kürtaj fonlarının, kliniklerin ve destek ağlarının size yardımcı olmak için burada olduğunu lütfen unutmayın. Bakıma ihtiyacınız olursa randevularınızı iptal etmeyin" diye yazdı.