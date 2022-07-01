ABD Yüksek Mahkemesi, Biden'ın 'Meksika'da Kal' Politikasına Son Verebilir

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin, bazı sığınmacıları ABD göçmenlik duruşmaları için Meksika'da beklemeye zorlayan Trump dönemi politikasını düzgün bir şekilde sonlandırdığına karar verdi.

Yüksek mahkeme yargıçları Perşembe günü, ilk olarak eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan bir politika olan ve genellikle “ Meksika'da Kal ” olarak adlandırılan Göçmen Koruma Protokolleri (MPP) merkezli bir davada beş ila dört karar verdi .

Baş Yargıç John Roberts kararı yazdı ve diğer muhafazakar Yargıç Brett Kavanaugh'un yanı sıra mahkemenin üç liberal yargıcı Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ve Elena Kagan da katıldı.

Biden, MPP'yi Ocak 2021'de göreve başladığı ilk gününde askıya aldı. Ancak alt mahkemeler, Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Teksas ve Missouri eyaletlerinden gelen bir davaya yanıt olarak MPP'nin eski haline getirilmesine karar verdi. Yine de mevcut yönetim , Meksika'ya Trump yönetiminden çok daha az insan gönderdi .

Hukuki mücadelenin özü, gerekenden çok daha az gözaltı kapasitesine sahip olan göçmenlik makamlarının insanları Meksika'ya göndermek zorunda olup olmadığı veya federal yasa uyarınca, duruşmalarını beklerken sığınmacıları ABD'ye serbest bırakma takdir yetkisine sahip olup olmadıkları ile ilgiliydi.

Trump'ın 2019'da başlatmasının ve sığınmacıları caydırmak için çabalarının merkezinde yer almasının ardından programa yaklaşık 70.000 kişi kaydoldu .

Biden'ın programı askıya almasının ardından, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas Haziran 2021'de programı sonlandırdı. Ancak iki ay sonra Teksas'taki bir federal bölge mahkemesi, Biden yönetimine planı eski durumuna getirme emri verdi. Bir temyiz mahkemesi daha sonra bu kararı onadı.

Program Aralık ayında yeniden başladı , ancak yetkililerin göçmenleri ABD-Meksika sınırında yaklaşık 700.000 kez durdurduğu bir dönemde Mart ayı sonuna kadar ancak 3.000 göçmen kaydolabildi.

Demokratların önderlik ettiği eyaletler ve ilerici gruplar yönetimin yanında yer alırken, Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletler ve muhafazakar gruplar Teksas ve Missouri'nin yanında yer aldı.

Göçmenlik savunuculuğu grupları, sığınmacıları Meksika'ya göndermeye yönelik baskıyı acımasız ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Sığınmacılar , birçoğunun ABD'deki duruşmaları için aylarca hatta yıllarca sefil kamplarda beklemek zorunda kaldığı tehlikeli, kartel kontrolündeki Meksika sınır kasabalarında şiddete, adam kaçırmaya ve tecavüze maruz kaldı.