ABD Yıllık 'Geriye Giden' Demokrasiler Listesine Eklendi

Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü STK'sı, 2019'da başlayan "görünür bir bozulmaya" işaret ederek, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kez yıllık "geriye giden" demokrasiler listesine eklendiğini söyledi.

Stockholm merkezli kuruluş, 50 yıllık demokratik göstergeleri kullanarak yıllık değerlendirmesini yapıyor. Yaklaşık 160 ülkeyi üç kategoriye ayırıyor: “geriye doğru kayan” demokrasiler dahil olmak üzere demokrasiler; “melez” hükümetler; ve otoriter rejimler.

Rapor, küresel olarak dört kişiden birinin “geriye giden” bir demokraside yaşadığını, dünyanın üçte ikisinin ise “geriye dönen” bir demokrasi, “hibrit” veya otoriter rejimlerde yaşadığını söyledi.

Küresel Demokrasi Durumu 2021 başlıklı raporda, "Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk kez gerileme olarak kodladık, ancak verilerimiz gerileme döneminin en azından 2019'da başladığını gösteriyor" dedi.

Raporda, eski başkan ve müttefiklerinin 2020 ABD seçimlerini devirmek için yürüttüğü bir kampanyaya atıfta bulunarak, "2020-21'de eski başkan Donald Trump'ın ABD'deki 2020 seçim sonuçlarının meşruiyetini sorgulamasıyla tarihi bir dönüm noktası geldi" denildi.

Raporda ayrıca ABD'de artan kutuplaşmanın yanı sıra eyalet oylama yasalarının “azınlıkları orantısız bir şekilde olumsuz yönde etkilediği” belirtildi.

AFP haber ajansına göre, IDEA Genel Sekreteri Kevin Casas-Zamora, 2021 raporunda ABD'deki "demokrasinin gözle görülür şekilde bozulmasını" "en endişe verici gelişmelerden biri" olarak nitelendirdi.

Zincirleme bir etki konusunda uyarıda bulundu ve şunları kaydetti: "2020 seçimlerine yönelik herhangi bir sahtekarlık kanıtı olmaksızın yapılan şiddetli rekabet, Myanmar, Peru ve İsrail gibi çeşitli yerlerde farklı şekillerde tekrarlandı."

Küresel gerileme

Rapora göre, dünyada gerileyen demokrasilerin sayısı son on yılda ikiye katlandı.

Listede ABD gibi “yerleşik demokrasiler”in yanı sıra Avrupa Birliği üye ülkeleri Macaristan, Polonya ve Slovenya da yer alıyor.

Geçen yıl listede yer alan iki ülke – Ukrayna ve Kuzey Makedonya – durumları düzeldikten sonra bu yıl listeden çıkarıldı.

Bu arada, Türkiye, Nikaragua, Sırbistan, Polonya ve Brezilya, son on yılda en önemli demokratik düşüşlere sahip ülkeler olarak derecelendirildi.

Rapora göre 2020'de dünyada 98 demokrasi, Rusya, Fas ve Türkiye dahil 20 "melez" hükümet ve Çin, Suudi Arabistan, Etiyopya ve İran'ı içeren 47 otoriter rejim var.

Rapora göre, demokratik erozyona yönelik eğilim, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana “daha ​​keskin ve endişe verici” hale geldi. “Bazı ülkeler, özellikle Macaristan, Hindistan, Filipinler ve ABD, demokratik ihlallere varan önlemler [empoze etti] - yani orantısız, yasadışı, süresiz veya acil durumun doğasıyla ilgisi olmayan önlemler” dedi.