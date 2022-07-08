ABD ve İngiltere Liderleri Çin Casusluğu Konusunda Yeni Alarmlar Verdi

FBI başkanı ve İngiltere'nin iç istihbarat teşkilatının lideri Çarşamba günü Çin hükümeti hakkında yeni alarmlar verdi ve iş liderlerini Pekin'in rekabet kazancı için teknolojilerini çalmaya kararlı olduğu konusunda uyardı. FBI Direktörü Christopher Wray, Çin hükümetinin yurtdışındaki muhalefeti bastırmaya yönelik çabalarının yanı sıra Çin'in ekonomik casusluk ve hack operasyonlarını kınama konusundaki uzun süredir devam eden endişelerini yineledi. Ancak konuşması dikkat çekiciydi çünkü MI5'İN Londra merkezinde ve ajansın genel müdürü Ken McCallum ile birlikte Batı dayanışmasının amaçlanan bir gösterisinde gerçekleşti.

Açıklamalar ayrıca, Wray ve FBI'ın Çin hükümetini yalnızca kolluk kuvvetleri ve istihbarat mücadelesi olarak değil, aynı zamanda Pekin'in dış politika eylemlerinin etkilerine de ne ölçüde uyum sağladığını gösterdi. Wray, ”Sürekli olarak ekonomik ve ulusal güvenliğimiz için en büyük uzun vadeli tehdidi oluşturan Çin hükümeti olduğunu görüyoruz ve ‘bizim’ derken, her iki ulusumuzu da Avrupa'daki ve diğer ülkelerdeki müttefiklerimizle birlikte kastediyorum" dedi. McCallum, Çin hükümetinin ve “dünyanın dört bir yanındaki gizli baskısının” “karşılaştığımız en çok oyun değiştiren zorluk" olduğunu söyledi.”

"Bu soyut hissedebilir. Ama bu gerçek ve baskı yapıyor "dedi. “Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Hareket etmeye ihtiyacımız var.”

Washington'daki Çin büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, Associated Press'e e-postayla gönderilen bir bildiride Çin'in “her türlü siber saldırıya sıkı sıkıya karşı çıktığını ve mücadele ettiğini” söyleyerek Batılı liderlerin iddialarını reddetti ve suçlamaları asılsız olarak nitelendirdi.

Açıklamada, "Siber saldırıları asla teşvik etmeyeceğiz, desteklemeyeceğiz veya göz yummayacağız" denildi.

Çin ve Tayvan arasındaki mevcut gerilimlere bir selam veren Wray, konuşmasında Taipei'nin Pekin tarafından zorla ele geçirilmesinin “dünyanın gördüğü en korkunç iş aksaklıklarından birini temsil edeceğini" söyledi."

Geçtiğimiz hafta, ABD hükümetinin ulusal istihbarat direktörü Avril Haines, Washington'daki bir etkinlikte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan'ı askeri güçle almaya hazır olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Ancak Xi Jinping'in, Çin hükümetinin Tayvan'ı yeniden birleştirme hedefinin bir parçası olarak böyle bir eylem için “potansiyel peşinde” göründüğünü söyledi. İngiliz mevkidaşı ile görüştükten sonra Wray, Rusya'nın komşu Ukrayna'yı işgalinden sonra Tayvan'ın işgalinin az ya da çok muhtemel olup olmadığı sorusunu başkalarına bırakacağını söyledi. Ancak, "Tayvan'a olan ilgilerinin herhangi bir şekilde azaldığını düşünmek için hiçbir nedenim yok“ dedi ve Çin'in Rusların söylediği gibi "elinizi fazla oynadığınızda“ ne olacağını öğrendiğini umduğunu da sözlerine ekledi.