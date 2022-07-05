ABD ve Çin Ticareti Konuşuyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Biden yönetiminin yükselen enflasyonu evcilleştirmek için Çin malları üzerindeki tarifeleri düşürmeyi düşündüğü için uluslararası ticaret ve tedarik zincirleri de dahil olmak üzere ekonomik konuları görüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yellen'ın Salı günü Çinli mevkidaşı ile yaptığı sanal görüşmede, Çin'in "adil olmayan, piyasa dışı" ekonomik politikaları ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı hakkındaki endişelerini "açıkça" dile getirdiği belirtildi.

İki taraf, Hazine Bakanlığı'nın "açık ve net" olarak nitelendirdiği ve "açık iletişim hatlarını sürdürme" çabalarının bir parçası olarak nitelendirdiği çağrı sırasında artan emtia fiyatları ve gıda güvenliği sorunları arasında küresel ekonomik görünümü de tartıştı.

Avustralya-Çin İlişkileri Enstitüsü direktörü James Laurenson, Al Jazeera'ya “Yellen'ın yorumları ABD yetkililerinin daha önce söylediklerinin ötesine geçmiyor gibi görünüyor” dedi.

"Mesele ABD'nin aynı suçlamaları tekrarlamaktan öte ne yapacağıdır. Pek çok ticaret hukuku uzmanı, DTÖ'de tazminat aramak için önemli bir alan olduğunu savunuyor ancak ABD kuruma karşı isteksiz görünüyor. Ancak daha fazla tek taraflı yaptırımlar Çin politikalarını değiştirmeyecek ve DTÖ'ye ve süreçlerine bağlı kalan Japonya ve Avustralya gibi yakın müttefiklerden bile ABD'nin takdirini kazanamayacak.”

Çağrının ardından Çin Ticaret Bakanlığı, “pragmatik ve samimi” görüşmelerin makroekonomik duruma ve küresel tedarik zincirlerinin istikrarına değindiğini söyledi.

Bakanlık, Çin'in ayrıca ABD tarifeleri ve Çinli firmalara yönelik yaptırımlarla ilgili endişelerini dile getirdiğini ve her iki tarafın da diyaloğu sürdürmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küresel ekonomi ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken, Çin ile ABD arasındaki makro politikaların iletişimini ve koordinasyonunu güçlendirmenin büyük önemi var" denildi.

"Küresel endüstriyel zincirlerin ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak Çin, ABD ve tüm dünyanın yararına olacaktır."

Görüşmeler, ABD Başkanı Joe Biden'ın 40 yıldan fazla bir süredir en hızlı şekilde yükselen yükselen fiyatları kontrol etme çabalarının bir parçası olarak Çin ithalatına uygulanan tarifeleri gevşetme olasılığını değerlendirdiği sırada geldi.

Biden'ın kabinesinin, bir kısmı, haksız Çin ticaret uygulamaları olarak gördüklerini hedef alan eski Başkan Donald Trump'tan miras kalan tarifeleri hafifletip hafifletmeme konusunda bölündüğü bildiriliyor.

Yellen, "stratejik bir anlam ifade etmediğini" ve "Çinliler tarafından değil Amerikalılar tarafından ödendiğini" öne sürerek bazı tarifeleri düşürmesi için Biden'a açıkça baskı yaptı.