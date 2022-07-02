ABD Üst Mahkemesi Kuralları Nasıl Yeniden Şekillendirebilir?

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj, silahlar, din ve iklim değişikliği politikasına ilişkin gişe rekorları kıran kararlarıyla on yıllardan beri en önemli görevi, genişleyen muhafazakar çoğunluğunun gücünü Amerikan toplumu üzerinde geniş kapsamlı etkilerle nasıl cesurca kullanmaya istekli olduğunu gösterdi.

Demokrat Başkan Joe Biden'ın Perşembe günü emekli olan liberal Yargıç Stephen Breyer'in yerine yemin eden Yargıç Ketanji Brown Jackson'ı ataması , mahkemenin ideolojik dengesini altı ila üç muhafazakar çoğunluk ile değiştirmiyor.

Çoğunluğun iddiası, mahkemenin Ekim ayında başlayacak olan bir sonraki döneminde bir dizi önemli davada devam edebilir.

Mahkemenin bu hafta sona eren son döneminde neler yaptığına ve nereye gittiğine bir bakalım.

Kürtaj ve kişisel özgürlük

24 Haziran'daki kürtaj kararında mahkeme , prosedürü ülke çapında yasallaştıran ve muhafazakar aktivistlere uzun zamandır beklenen bir zafer kazandıran 1973 tarihli Roe v Wade kararını bozdu. Mahkeme kürtaj düzenlemesini eyaletlere iade etti.

Karar, muhafazakar eğilimli devletlerin , daha önce alt mahkemeler tarafından engellenen toplam yasakları ve diğer kürtaj kısıtlamalarını uygulamaya koymasına yol açtı.

Bazı muhafazakarlar daha da ileri gitmek ve ya bir Kongre kararı ya da bir Yüksek Mahkeme kararı yoluyla ülke çapında kürtajı yasaklamak istiyor, ancak yargıçların böyle bir yaklaşıma açık olup olmayacağı henüz belli değil.

Muhafazakar Yargıç Clarence Thomas , mutabık görüşünde mahkemenin eşcinsel evlilik, eşcinsel yakınlık ve doğum kontrolüne erişim dahil olmak üzere bireysel özgürlükleri koruyan onlarca yıl öncesine dayanan diğer emsalleri bozmayı düşünmesi gerektiğini yazarak solda alarma neden oldu. Diğer yargıçların böyle bir harekete imza atıp atmayacağı belli değil.

Silahlar

Silah haklarını genişleten bir başka dönüm noktası kararında, mahkeme 23 Haziran'da ABD Anayasasının bir bireyin halka açık bir yerde tabanca taşıma hakkını koruduğuna karar verdi .

New York'un bu uygulamaya ilişkin sınırlarını Anayasa'nın İkinci Değişikliğindeki “silah bulundurma ve taşıma” hakkının ihlali olarak geçersiz kılan karar, en büyük etkiyi daha sıkı silah kontrol önlemlerinin uygulandığı eyaletlerde ve bölgelerde oluşturacak.

Hukuk alimleri, kararın ayrıca, ileriye dönük olarak, alt mahkemelerin silah kısıtlamalarının anayasaya uygunluğunu ABD tarihi boyunca geleneksel olarak kabul edilenlerle karşılaştırarak değerlendirmesi gerektiğini beyan ettiği için diğer silah kısıtlamalarının düşeceğini tahmin ediyor.

İklim değişikliği

Perşembe günü Yüksek Mahkeme, Federal Ajansın gücünü sınırlayan bir kararla Çevre Koruma Ajansı'nın enerji santrallerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kısıtlama yeteneğini engelledi .