ABD, Ukrayna'ya Gelişmiş Füze Sistemleri Gönderecek

ABD, Ukrayna'ya Rus işgaline karşı mücadelesinde yardımcı olmak için Ukrayna'ya iki NASAMS karadan havaya füze sistemi, dört karşı topçu radarı ve yaklaşık 150.000 mermi 155 mm topçu mühimmat göndereceğini söyledi .

Pentagon Cuma günü yaptığı açıklamada, ek malzemenin ABD Başkanı Joe Biden tarafından NATO liderleri toplantısında açıklanan ve toplam tutarının yaklaşık 820 milyon dolar olması beklenen Ukrayna'ya yönelik en son ABD yardım paketinin bir parçası olarak geleceğini söyledi .

Perşembe günü açıklanan paketin ayrıca Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için daha fazla mühimmat içereceği bildiriliyor.

ABD, Rusya'nın Ukrayna şehirlerini sarsan uzun menzilli füze saldırıları kampanyası ve doğu Ukrayna'da karada bir dizi Rus başarısı ile ilerlerken, son yardımının Ukrayna direnişini destekleyeceğini umuyor .

Rusya, Kiev'i bu bölgelerin kontrolünü Rusya'dan geri alma umutlarından vazgeçmeye zorlamayı umarak doğu Ukrayna eyaletleri Donetsk ve Luhansk'ı saldırılarının odak noktası haline getirdi .

ABD askeri desteği, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalini başlatmasından bu yana, Ukrayna'nın savaş çabalarına toplam katkısını yaklaşık 7 milyar dolara getiriyor, bu da Ukrayna'da büyük çaplı ölümlere ve yerinden edilmelere ve küresel pazarlarda ve tedarik zincirlerinde istikrarsızlığa neden oluyor.

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta Madrid'deki NATO zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceğiz" dedi.

Biden, ABD'nin Ukraynalılara "Rus saldırganlığına direnmeye devam edebilmeleri" için "kapasite" verdiğini söyledi. "Ve bu yüzden nasıl biteceğini bilmiyorum, ama Ukrayna'nın Ukrayna'da Rusya'yı yenmesiyle bitmeyecek."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy minnettarlığını dile getirdi.

“Bugün özellikle ABD'ye ve şahsen Biden'a, bugün açıklanan ve çok güçlü NASAMS - hava savunmamızı önemli ölçüde güçlendirecek bir uçaksavar füze sistemi içeren Ukrayna için destek paketi için minnettarım. Bu malzemeler için çok çalıştık, ”dedi Zelenskyy Cuma günü geç saatlerde yaptığı video konferansında.

Associated Press, Cuma günü resmen açıklanan yardımın çoğunun Ukrayna'ya ulaşmasının haftalar veya aylar alacağını söyledi.

ABD, Ukrayna'nın savaş çabalarına en büyük katkıyı yapan ülke olmaya devam ederken, diğer ülkeler de yardımları hızlandırdı.