ABD, Ukrayna'ya Daha Fazla HIMARS Gelişmiş Roket Sistemi Gönderecek

Üst düzey bir savunma yetkilisi, Kiev'in ağır Rus topçu bombardımanlarına karşı koymasına yardımcı olmak için ABD'nin 400 milyon dolarlık yeni silah paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya daha fazla Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) göndereceğini söyledi.

Cuma günü anonimlik koşuluyla gazetecilere konuşan yetkili, yeni ABD silah paketinin dört ek HIMARS ve daha fazla mühimmat içereceğini ve bu sistemlerin toplam sayısını 12'ye çıkaracağını söyledi.

Yetkili, HIMARS ile, “Ukrayna şimdi Ukrayna içindeki Rus yerlerini başarılı bir şekilde vuruyor, cephe hatlarının daha derinlerinde ve Rusya'nın topçu operasyonu yürütme kabiliyetini bozuyor” dedi.

Paket ayrıca, Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından tedarik edilen yeni bir tür 155 mm'lik topçu mühimmatından 1.000 mermi içerecek.

Yetkili, henüz kamuoyuna açıklanmayan ayrıntıları tartışmak için anonimlik koşuluyla konuştu.

Yardım, Moskova'nın bu hafta Ukrayna'nın güneydoğu Luhansk bölgesinin tam kontrolünü talep etmesiyle geldi, ancak Ukraynalı yetkililer birliklerinin hala bölgenin küçük bir bölümünü kontrol ettiğini ve birkaç köyde şiddetli çatışmaların devam ettiğini söylüyor.

Geçen Ağustos ayından bu yana Savunma Bakanlığı stoklarından Ukrayna'ya aktarılan 15. ABD askeri silah ve teçhizat paketi .

Washington, HIMARS'a ek olarak, Ukrayna'nın belirli hedeflere ulaşmasına yardımcı olacak şekilde artırılmış hassasiyet kabiliyetine sahip 1.000 mermi 155 mm topçu da gönderecek. Pakette ayrıca üç adet taktik araç, karşı batarya radar sistemleri, yedek parçalar ve diğer ekipmanlar yer alacak.

Yetkili, Rusya'nın savunma bakanlığının bu hafta başlarında Ukrayna'nın doğusundaki iki HIMARS'ı ve mühimmat depolarını imha ettiğini açıklamasının ardından Ukrayna'ya sağlanan tüm HIMARS'ların hesaba katıldığını da sözlerine ekledi.

ABD , Kiev'den Rus topraklarındaki hedefleri vurmak için kullanmayacağına dair güvence aldıktan sonra geçen ay Ukrayna'ya kilit hassas roket silah sistemini sağlamaya başladı .

Yetkili, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Ukrayna dışına saldırmak için HIMARS sistemlerini kullanmadığını ekledi.

M142 HIMARS, 80 km (50 mil) mesafedeki hedefleri vurabilen yüksek teknolojili hafif bir roketatardır. Bu, ABD'nin çatışmada daha önce sağlamayı vaat ettiği mevcut M777 obüslerinin menzilinin neredeyse iki katı .