ABD Ukrayna'ya 800 Milyon Dolar Daha Askeri Yardım Yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin yakında Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ve göreve başladığından bu yana toplamı yaklaşık 7 milyar dolara çıkaracağını söyledi.

Biden, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan yardımın, Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesinde bir Rus saldırısıyla karşı karşıya kalmaya devam etmesi nedeniyle gelişmiş hava savunma sistemi ve topçu desteğini içereceğini söyledi.

"ABD, dünyayı Ukrayna'nın yanında olmaya çağırıyor" dedi ve desteğin "aldığı sürece" devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Biden, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden oluşan bloğun Rusya'dan gelen "doğrudan tehdide" odaklanan yeni bir stratejik çerçeve üzerinde anlaştığı ve ilk kez Rusya'nın ortaya koyduğu "zorlukları" kabul ettiği NATO zirvesinin son gününde konuştu. liderlerin Çin'in “zorlayıcı politikaları” olarak tanımladıkları şey.

ABD Başkanı ayrıca, silah şiddeti , enflasyon sorunları ve kürtaj haklarının geri alınması da dahil olmak üzere bir dizi iç meselenin ışığında , bazı ABD müttefiklerinin Biden'ın Washington'un yeniden iddia etme vaadini yerine getirmediğini düşündüğü önerisini geri itti. uluslararası sahnede liderlik.

Amerika, dünyaya liderlik etmek için hiç olmadığı kadar iyi bir konumda” dedi.

Biden, “Kimsenin bana yaklaştığını görmedim… 'Amerika'nın liderliği için teşekkür ederim…NATO'nun ve G7'nin [Yedi Blok Ülkeleri]'nin dinamiklerini değiştirdiniz' dışında bir şey söylediğini de duymadınız.”

ABD'nin NATO'yu desteklemek için Avrupa'daki askeri varlığını artıracağını haftanın başlarında açıkladıktan sonra konuştu . Washington, Polonya'da bir ordu üssü kurmaya, Romanya'ya 5.000 ek asker göndermeye, iki F-45 filosu yerleştirmeye ve İspanya'daki ABD donanma muhriplerinin sayısını artırmaya hazırlanıyor.

Biden, NATO zirvesini “hem Rusya'nın Avrupa'ya yönelttiği doğrudan tehditleri hem de Çin'in kurallara dayalı bir dünya düzenine getirdiği sistemik zorlukları karşılamak için ittifaklarımızı bir araya getirdiği” olarak selamladı.

Bu arada, İsveç ve Finlandiya'nın, bloğun Rusya ile olan sınırını Finlandiya üzerinden 1.287 km (800 mil) artıracak olan NATO'ya katılmaya yönelik resmi davetine övgüde bulundu .

Bu hamle, Türkiye'nin bloğa katılan iki İskandinav ülkesine muhalefetini bırakmasının ardından geldi.

Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir yan görüşmede, Washington'un Ankara'ya F-16 savaş uçağı satmasına desteğini dile getirdiğini ve bunun uzun süredir devam eden bir talebi yerine getireceğini söyledi .