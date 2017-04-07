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ABD, Suriye'yi TomaHawk füzeleriyle Vurdu
07 Nisan 2017, 09:54
Amerikan savaş gemileri Suriye'nin İdlib'teki saldırının ardından ülkedeki Şaryat Hava Üssü'nü Toma Hawk füzeleriyle vurdu. Rus medyası saldırının ardından adeta şaşkına dönerken, Suriye rejimi "kayıplarımız var" açıklaması yaptı.
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