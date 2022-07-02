ABD Söz Verdi! Avrupa'nın Savunmasını Güçlenecek

Amerika Birleşik Devletleri, NATO'nun Moskova'yı Batı'nın en büyük tehdidi ilan etmesi ve Vladimir Putin'in ittifak'ın "emperyal emellerine" saldırmasını istemesi nedeniyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye söz verdi. Madrid’de Çarşamba gününde yapılan toplantıda, NATO liderleri Rusya için "Müttefiklerin güvenlik ve barış ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrar için en önemli ve doğrudan bir tehdittir"dedi. Bu, NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı resmen ittifaka katılmaya davet etmesi ve ABD Başkanı Joe Biden'in ABD birliklerinin, gemilerinin ve uçaklarının yeni konuşlandırmalarını açıklaması ile gerçekleşti.

Biden, ABD'nin hamlesinin tam olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in "istemediği" şey olduğunu ve Batı silahlarıyla donatılmış Ukrayna kuvvetlerinin şiddetli direnişiyle karşı karşıya kalan Moskova'nın öngörülebilir bir öfkeyle tepki gösterdiğini söyledi. Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki gazetecilere Ukrayna ve halkının NATO'nun "kendi çıkarlarını savunması" için "bir araç" olduğunu söyleyerek ittifakı "üstünlüğünü" savunmaya çalışmakla suçladı." "NATO ülkelerinin liderleri bunu istiyor... kendi üstünlüğünü savunmak, emperyalist emelleri," Rusya Devlet Başkanı ekledi.

NATO liderleri Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah aktardılar ve Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky'nin daha uzun menzilli topçular için yenilenmiş bir temyiziyle karşı karşıya kaldılar. Sona eren zirvede, Moskova tehdidine odaklanan yeni bir stratejik genel bakış açısı ile duyururken, "Ukrayna bize gerektiği kadar güvenebilir." şeklinde açıklamalar yapıldı . 2010 senesinden bu yana ilk kez güncellenen belgede ittifakın üyelerine yönelik saldırı olasılığını "indiremeyeceği" uyarısında bulunuldu.

"Bugün Madrid'de NATO zor ama önemli kararlar alabileceğini kanıtladı. Ukrayna dışişleri bakanı Dmytro Kuleba, Rusya 'nın yanı sıra Finlandiya ve İsveç' e katılım konusunda net gözlü bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Ancak Putin, NATO'nun işgale yanıt olarak on yıllardır süren askeri uyumsuzluktan vazgeçen Finlandiya ve İsveç'e davetlerini "sorun değil" olarak reddetti. Ukrayna'da Rus füzeleri yağmaya devam etti. Zelensky, güneydeki Mykolaiv kentine yapılan füze saldırısının beş katlı bir binayı tahrip ettiğini ve en az beş kişinin öldüğünü söyledi. Rusya'nın saldırısının şu anki odağı olan doğu Donbas bölgesindeki Lysychansk kenti de sürekli bombardımanla karşı karşıya kaldı.