ABD Sınır Ajanları Haitililer Üzerinde 'Gereksiz Güç' Kullandı

Rio Grande Nehri'ndeki dramatik sahnelerin yaygın bir şekilde kınanması ve hesap sorulmasına yönelik çağrıların ardından yeni bir federal rapor, ABD sınır ajanlarının geçen yıl ülkenin Meksika sınırında Haitili göçmenlere karşı “gereksiz güç” kullandığını ortaya çıkardı.

Cuma günü yayınlanan 511 sayfalık bir raporda, ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), geçen Eylül ayında Teksas, Del Rio yakınlarında göçmenleri zorla engellemek ve nehrin karşısına geçirmek için atlarını kullanan ajanları “komuta kontrolü ve iletişim eksikliği” ile suçladı.

19 Eylül olayının video görüntüleri ve fotoğrafları, ABD ajanlarının Haitili göçmenleri kırbaçladığı izlenimini verdi , bu da savunuculuk grupları ve sivil haklar liderleri arasında öfkeye neden oldu.

CBP Komiseri Chris Magnus düzenlediği basın toplantısında, "Birçok atlı ajan, göçmenlerin zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasına rağmen, göçmenleri Rio Grande nehrine geri sürmek için güç veya güç tehdidi kullandı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarından uzaklaşma sözüne rağmen, başkanın kendi Demokrat Partisindeki birçok kişinin bu tür taktiklerin ırksal imalarla kullanılmasına itiraz etmesi üzerine tam bir soruşturma sözü vermişti .

O sırada Al Jazeera tarafından çekilen görüntülerde , göçmenlerin yollarını kapatan kovboy şapkaları takan atlı subaylar ve bir subayın, nehir boyunca bir torba yiyecek taşırken bir adamın yüzüne yakın salladığı bir kemente benzeyen atın dizginlerini açtığı görülüyordu. Güney Teksas'ta kamp.

Görüntüler ülke çapında güçlü bir tepkiye neden oldu ve soruşturma çağrısı yaptı.

CBP Cuma günü yaptığı ayrı bir açıklamada , "Soruşturma, ajansın çeşitli seviyelerinde başarısızlıklar, uygun politika ve eğitim eksikliği ve birkaç bireysel Temsilci tarafından profesyonel olmayan ve tehlikeli davranışlar olduğu sonucuna vardı." Dedi .

Magnus, raporun hiçbir göçmenin, ajanların kendilerine doğru sallanırken fotoğraflarının çekildiği dizginlerle vurulmadığını tespit ettiğini söyledi.

Yine de rapor, ajanların Haitililere yönelik uygunsuz davranışlarının, bir göçmenin ulusal kökeniyle ilgili olarak bağırmak ve hakaret etmek ve ABD'ye yiyecekle yeniden girmeye çalışan göçmenlere karşı gereksiz güç kullanmak da dahil olmak üzere uygunsuz davranışlarının ana hatlarını çizdi.

Magnus basın toplantısında, "Bir ajanın bir göçmenin ulusal kökeni ve cinsiyeti hakkında aşağılayıcı ve saldırgan yorumlarda bulunarak profesyonel olmayan bir şekilde hareket ettiğine karar verildi" dedi.