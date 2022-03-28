ABD-Rusya İlişkilerinde Bir 'Kopuş' Ne Anlama Gelir?

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "iktidarda kalamayacağı" yönündeki son yorumu, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini sürdürmesi üzerine ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin ne kadar düştüğünün sadece en son örneği.

Beyaz Saray yetkilileri ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya'da "rejim değişikliğini" savunmadığını netleştirmek için hızla harekete geçerken, Biden'ın da geçtiğimiz günlerde Putin'i "kasap" ve "savaş suçlusu" olarak nitelendirmesi, Kremlin'in ikili ilişkilerin "kopmaya" yaklaştığı konusunda uyarmasına neden oldu.

Bunun gerçekleşmesi halinde analistler, sonuçların Ukrayna'daki herhangi bir potansiyel ateşkes veya barış müzakerelerinin çok ötesinde, özellikle İran nükleer müzakereleri de dahil olmak üzere ABD-Rusya diplomasisinin diğer alanlarına dalgalaşabileceği konusunda söylüyorlar.

Washington merkezli bir savunuculuk grubu olan Silah Kontrol Derneği'nin genel müdürü Daryl Kimball, Moskova'nın şu anda Ukrayna'da Washington ile vekalet savaşı olarak gördüğü bir anlaşmaya uyup uymayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Kimball El Cezire'ye verdiği demeçte, "Şu anda ilişkilerin dibe vurduğu bir durumdayız." dedi. "Rusya, ABD ve İran'ı tekrar uyumlu hale getiren bir anlayışı engellemeye çalışabilir."

Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olan orijinal 2015 İran anlaşması, İran ile sözde P5+1 ülkeleri arasında kabul edildi: ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ve Almanya.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı "maksimum baskı" stratejisi izlemek için 2018'de anlaşmadan çekilmiş ve bu strateji de nükleer programını anlaşmanın belirlediği sınırların ötesine yükseltir.

Viyana'da anlaşmayı canlandırma amaçlı ABD-İran müzakerelerinin birden fazla turu, ara anlaşmalara dayanarak dolaylı olarak gerçekleşti. Kimball, yeni bir anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekiyorsa, Rusya'nın kabul edilmesi gerekebileceğini ve devam eden gecikmelerin bir anlaşma için ölümcül olabileceğini söyledi.

Yetkili, "Görüşmeler kritik bir aşamadadır." dedi. "Bu ne kadar uzarsa, başka bir dış olayın JCPOA'ya uyum olasılığını patlatma olasılığı o kadar artar."

'Her şey Ukrayna'ya bağlı'

Bu arada Rusya, ABD ve Avrupalı müttefikleri tarafından Ukrayna'nın devam eden işgali nedeniyle uygulanan bir dizi ısırma yaptırımı ile karşı karşıya ve şimdi ikinci ayına giriyor.