ABD, Orta Doğu'yu Rusya ve Çin ile İşbirliğine Karşı Uyardı

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Ortadoğu'daki ülkeleri güvenlik işbirliği konusunda Rusya veya Çin ile ittifak yapmamaları konusunda uyardı ve Orta Doğu'nun bunun yerine ABD ile uyum sağlamalarının çok daha fazla kazanacağını vurguladı.

Salı günü, üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Çin veya Rusya ile daha derin güvenlik işbirliği sularını test eden Orta Doğu ülkelerinin ABD ile ortaklıklarını riske attığı konusunda uyardı.

Savunma Bakan Yardımcısı Dana Stroul, Orta Doğu Enstitüsü'ndeki bir web semineri sırasında, “Belli ülkeler ve ortakların, özellikle güvenlik ve askeri alanda, Çinliler veya Ruslarla daha derin işbirliğinin sularını test ederek ABD'den daha fazlasını alabileceklerini riske atmak ve test etmek isteyecekleri açık.” Ifadesini kullandı.

Stroul, Rusya ve Çin ile işbirliğinin potansiyel faydalarının, ABD'nin güvenlik işbirliği açısından sunabileceklerine kıyasla sönük kaldığını iddia etti.

“Bana göre Çin veya Rusya'dan ne alabileceğiniz ile ABD'den ne alabileceğiniz arasındaki seçim açıktır” dedi. Stroul, Rusya'yı Orta Doğu'da ABD'ye meydan okuma niyetlerini beslemekle ve stratejik bölgesel ortaklıklarını vurgulamakla suçladı.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD askeri güçlerinin Çin ve Rusya gibi Amerika'nın hasımlarından gelen eleştirileri karşısında uykusuz kalmayacağını söyledi. "Çin liderliğinin ya da (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in ne söylediği konusunda bir dakika bile uykumu kaçırmayacağım. Odaklanacağım ve odaklandığım şey bu ulusun savunması ve başarılı olmak için gerekenlere sahip olduğumuzdan emin olmak.” dedi.

Austin bu açıklamaları Pazartesi günü yayınlanan Anma Günü röportajında ​​yaptı. Ayrıca ABD ordusunun asla "yumuşak" olmayacağını söyledi ve bazı muhafazakar politikacıların ve medya figürlerinin ABD ordusunun zayıfladığına dair açıklamalarını reddetti.

Pentagon, Hint-Pasifik bölgesindeki Çin'e karşı eski silah sistemlerini atarak ve yeni teknolojilere yatırım yaparak 715 milyar dolarlık bir bütçe istedi.

Bütçe planı ayrıca, Kongre'nin Çin'e karşı koymak için oluşturduğu ve Hint-Pasifik'teki rekabete odaklanan Pasifik Caydırma Girişimi için 5,1 milyar dolar sağlayacak. Radarları, uyduları ve füze sistemlerini finanse ederek ABD'nin bölgedeki hazırlığını artırmayı hedefliyor.