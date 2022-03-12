ABD Omuzdan Ateşlenen Füzeleri Ukrayna'ya Koştu

ABD ve NATO, uçakları düşürebilen insan taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) adı verilen omuzdan ateşlenen füzeler gibi son derece hassas maddeler de dahil olmak üzere Ukrayna'ya son derece hassas kalemler de dahil olmak üzere son derece hassas bir hızda ukrayna'ya silah gönderiyor.

Bir diğeri önümüzdeki saatlerde gelmesi beklenen Batılı silah teslimatları, Ukraynalıların işgalci Rus güçleriyle ABD istihbaratının beklediğinden çok daha etkili ve şiddetli bir şekilde savaşmalarını sağlamak için hayati önem taşıyor.

Ancak bu miktardaki silahların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük çatışmaya taşınması, bazılarının yanlış ellere geçebileceği risklerini de beraberinde taşıyor - Batı'nın dikkate aldığı bir olasılık.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Cuma günü bu tehlike sorulduğunda, "Açıkçası, şu anda riski almaya değer olduğuna inanıyoruz, çünkü Ukraynalılar ellerindeki araçlarla çok ustaca savaşıyorlar ve onları çok yaratıcı bir şekilde kullanıyorlar." dedi.

Bir tür MANPAD olan Stinger karadan havaya füzeler gibi son derece taşınabilir füzeler savaşların kazanılmasına yardımcı olabilir, ancak geçmişte silahlı grupların cephaneliklerinde de kayboldular, satıldılar veya yaralandılar.

Örneğin, ABD tarafından sağlanan yüzlerce Stinger, mücahit isyancıların 1980'leri ve 1990'ları kapsayan bir çatışmada Sovyet güçlerini Afganistan'dan çıkarmalarına yardımcı bunların anahtarı olarak görülüyordu.

Ancak ABD daha sonra kullanılmayan MANPAD'leri bu ülkeden ve dünyadaki diğer çatışma bölgelerinden kurtarmak için yıllarını harcadı.

RAND Corporation düşünce kuruluşu, 2019 yılında Pentagon tarafından finanse edilen bir çalışmada, 1970'lerden bu yana 60'tan fazla sivil uçağın MANPADS tarafından vurulduğunu ve 1.000'den fazla sivilin öldüğünü tahmin etti. 2019 itibariyle, 57 devlet dışı silahlı grubun MANPADS'e sahip olduğu veya olduğundan şüphelenildiği doğrulandı.

RAND Corp, 2010-2018 yılları arasında Irak, Venezuela, Kazakistan, Katar ve Libya'nın da aralarında bulunduğu ülkelere satılan 10.000'den fazla sistemle Rusya'nın "uzak ve uzak tek büyük MANPADS ihracatçısı" olduğunu söyledi.

ABD ve NATO, şu anda üçüncü haftasında olan işgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya kaç MANPAD transfer edildiğini açıklamadı.

Şimdiye kadar Rusya, Ukrayna'ya giden Batılı silah konvoylarını hedef almadı ve üst düzey ABD savunma yetkilisi Washington'un Batı tarafından sağlanan herhangi bir envanterin Rusların eline düştüğünü görmediğini söyledi. Ama bu değişebilir.

'Tehlikeli bir hareket'

Rusya Cumartesi günü yaptığı açıklamada, askerlerinin Ukrayna'daki Batılı silah kaynaklarını hedef alabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov devlet televizyonuna verdiği demeçte, "ABD'yi, bir dizi ülkeden organize silah pompalamanın sadece tehlikeli bir hareket olmadığı, bu konvoyları meşru hedeflere dönüştüren bir hareket olduğu konusunda uyardık." dedi.

Yetkili, Moskova'nın "insan taşınabilir hava savunma sistemleri, tanksavar füze sistemleri ve benzeri silahların Ukrayna'ya düşüncesiz bir şekilde transferinin sonuçları hakkında" uyarıda bulunduğunu söyledi.

Ryabkov, Washington'un Moskova'nın uyarılarını ciddiye almadığını belirterek, Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda herhangi bir "müzakere süreci" tutmadığını da sözlerine ekledi.

Rusya Güvenlik Konseyi'nin Cuma günkü toplantısında Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Batı yapımı Javelin tanksavar silahları ve Stinger'ların gelecekteki olası el koymalarından bahsetti. Yetkili, bunların Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donbas bölgesindeki Rusya destekli güçlere teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu fikre açıkça destek verdi.

Putin, "Silahların teslimi, özellikle de Rus ordusunun eline geçen Batı yapımı silahlara gelince - elbette bunları Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin askeri birliklerine verme olasılığını destekliyorum." dedi.

Putin, Shoigu'ya "Lütfen bunu yapın" dedi.