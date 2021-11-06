ABD Müzik Festivalinde En Az Sekiz Kişi Öldü

Bir acil müdahale yetkilisi, ABD'nin Teksas eyaletinde bir müzik festivalinin ilk gecesinde ayak basması sonucu en az sekiz kişinin öldüğünü söyledi. Houston şehrinin itfaiye şefi, Cuma gecesi geç saatlerde Astroworld Festivali'nde ölümleri doğruladı. Olay, 2018'de etkinliği yaratan ve başlatan rapçi Travis Scott'ın bir performansı sırasında meydana geldi.

Houston itfaiye şefi Samuel Pena, ölüm nedenlerinin henüz belirlenmediğini belirterek, "Bu gece en az sekiz doğrulanmış ölüm ve çok sayıda yaralı var" dedi. Pena, olayın kalabalığın yerel saatle 21:15'te (12:15 GMT) sahne etrafında toplanmaya başladığında meydana geldiğini söyledi. İnsanlar daha sonra nefes alamamaktan bayılmaya başladı.

"Her şey bir anda oldu. Houston Polis Müdür Yardımcısı Larry Satterwhite, "Sadece birkaç dakika içinde oldu gibi görünüyordu" dedi. "Birdenbire birkaç kişi yere düştü, bir tür kalp durması veya bir tür tıbbi olay yaşadı" diye ekledi. Pena, yetkililerin 11'i kalp krizi geçiren 17 kişiyi hastaneye naklettiklerini söyledi. Bir sahra hastanesinin kurulduğu NRG Park'ta da çok sayıda kişi olay yerinde tedavi edildi.

Houston Chronicle, sanatçı Scott'ın 75 dakikalık şovu sırasında sahnenin önünde sıkıntı içinde hayranlarını gördüğünde birçok kez durduğunu bildirdi. Güvenlikten iyi olduklarından emin olmalarını ve kalabalığın arasından çıkmalarına yardım etmesini istedi. Acil durum araçları, yanıp sönen ışıklar ve alarmlar, birkaç kez kalabalığı yarıp geçiyor. Sosyal medyadaki görüntüler, olay yerinde yoğun bir acil durum personeli varlığını gösterdi. Polis, arenanın video görüntülerini incelediklerini söyledi.

Tükenen etkinliğin iki gece sürmesi gerekiyordu ve Drake, Young Thug, Tame Impala ve Earth, Wind and Fire gibi eylemler yer aldı. İkinci gün ölümlerin ardından iptal edildi ve polis, organizatörlerin soruşturmada işbirliği yaptığını söyledi.

Yetkililer, olaydan sonra sevdiklerinden haber alamayanlar için yakındaki bir otelde bir yeniden birleşme merkezi kurulduğunu söyledi. Günün erken saatlerinde, festivaldeki kalabalık bir VIP alanına koşarak çitleri devirdi ve bildirildiğine göre düşen bazı insanları ezdi, ancak o sırada ciddi bir yaralanma bildirilmedi. Festivale yaklaşık 50 bin kişi katıldı.