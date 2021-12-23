ABD Mahkemesi, Biden'ın Büyük İşletmeler İçin Aşı Görevini Eski Haline Getirdi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir temyiz mahkemesi, Başkan Joe Biden'ın büyük işletmeler için COVID-19 aşısı görevini eski haline getirdi.

Cincinnati'deki ABD Altıncı Temyiz Mahkemesi'nin Cuma günkü kararı, federal bir yargıcın ayrı bir mahkemede görev süresini durduran kararını tersine çevirdi.

ABD İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi'nin (OSHA) kuralı, en az 100 işçisi olan işletmeler için geçerli ve 80 milyon Amerikalı işçiyi kapsıyor.

4 Ocak'ta yürürlüğe girecekti.

OSHA, Kasım ayı başlarında kuralları yayınlar yayınlamaz, Cumhuriyetçi devletler muhafazakar gruplar, iş dünyası dernekleri ve bazı bireysel işletmelerle bir araya gelerek gerekliliği geri çekti. Ajansın, kısmen koronavirüsün genel bir sağlık riski olması ve sadece işyerinde çalışanların karşılaştığı bir risk olmaması nedeniyle acil durum kuralı koyma yetkisi olmadığını savundular

Panelin çoğunluğu aynı fikirde değildi.

Eski Başkan George W Bush tarafından mahkemeye aday gösterilen Yargıç Julia Smith Gibbons, yazısında “OSHA'nın virüsleri düzenleme konusundaki açık ve uygulamalı yetkisi göz önüne alındığında, OSHA'nın işyerine özgü olmayan bulaşıcı hastalıkları düzenleme yetkisi mutlaka vardır” diye yazdı. çoğunluk görüşü.

“Aşılama ve tıbbi muayeneler, OSHA'nın tarihsel olarak işyerinde hastalıkları kontrol altına almak için kullandığı araçlardır” diye yazdı.

Gibbons, kuralın “OSHA'nın gücünün yeni bir genişlemesi olmadığını; dünya çapında yeni ve tehlikeli bir salgına karşı otoritenin mevcut bir uygulamasıdır”.

Bir Demokrat olan eski Başkan Barrack Obama'nın atadığı Yargıç Jane Branstetter Stranch da ona katıldı.

Dava, Cumhuriyetçilerin atadığı yargıçların hakim olduğu Altıncı Daire'de birleştirildi. Bu haftanın başlarında, devrenin aktif yargıçları, tüm panelin davayı 8-8 oyla değerlendirmesine yönelik bir hareketi reddetti.

Muhalefet, eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Yargıç Joan Larsen'den geldi ve Kongre'nin OSHA'ya bu tür bir kural koyma yetkisi vermediğini ve ajansın bunu koymak için takip ettiği acil durum prosedürlerini kullanmak için bir gereklilik olarak nitelendirilmediğini söyledi. yer.

Larsen ayrıca aşılı işçilerin “aşılanmamış kişilerle çalışmaktan 'ağır tehlike' ile karşı karşıya kalmadıklarını” savundu.

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, işçileri koruyacağını söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladı.

“Özellikle ABD, son derece bulaşıcı Omicron varyantıyla karşı karşıya olduğu için, şu anda ihtiyaç duyulan aciliyete sahip işçiler için aşı gereksinimleri ve korumalar konusunda ilerlememiz kritik önem taşıyor” dedi. Cumhuriyetçi eyalet başsavcıları ve iş grupları Cuma günkü kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyiz edeceklerini söyledi.

Cumhuriyetçi Arkansas Başsavcısı Leslie Rutledge, "Altıncı Devre'nin kararı Arkansans için son derece hayal kırıklığı yaratıyor çünkü onları atış yapmaya veya işlerini kaybetmeye zorlayacak" dedi. Cumhuriyet Başsavcıları Derneği'nin de başkanı olan Güney Carolina Başsavcısı Alan Wilson, Cuma günü bir Twitter mesajında ​​görevin durdurulabileceğinden emin olduğunu söyledi. Aşı şartı 100 veya daha fazla çalışanı olan şirketler için geçerli olacaktır.

Kurallara göre, aşıları tam olmayan işçiler maske takmak ve haftalık COVID-19 testlerine tabi tutulacak. Dışarıda veya sadece evde çalışanlar da dahil olmak üzere istisnalar olacaktır. Kural, ABD Başkanı Joe Biden'in federal hükümet yüklenicileri ve Medicaid veya Medicare'den fon alan sağlık tesislerinde çalışan işçiler için geçerli olan yönetimi tarafından açıklanan diğer aşı emirlerinden ayrıdır. Tüm kurallar muhafazakarların saldırısı altında ve ülkenin en azından bazı bölgelerinde duraklatıldı.