ABD, Kötüleşen Krizin Ortasında Amerikalıları Haiti'den Ayrılmaya Çağırdı

Derinleşen siyasi kriz ve Haiti'deki hastaneleri, okulları ve işletmeleri etkileyen ciddi bir yakıt kıtlığının ortasında ABD, Amerikan vatandaşlarını Karayip ulusunu terk etmeye çağırıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, “yaygın yakıt kıtlığının acil durumlarda bankalara erişim, para transferleri, acil tıbbi bakım, internet ve telekomünikasyon ve kamu ve özel ulaşım seçenekleri dahil olmak üzere temel hizmetleri sınırlayabileceği” konusunda uyardı.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD vatandaşları "mevcut güvenlik durumu ve altyapı zorlukları ışığında Haiti'ye seyahat etmenin veya Haiti'de kalmanın risklerini dikkatlice düşünmeli" dedi. "ABD Büyükelçiliği, ticari seçenekler kullanılamaz hale gelirse, Haiti'deki ABD vatandaşlarına çıkışlarında yardımcı olması muhtemel değildir." Şu anda Haiti'de kaç ABD vatandaşının yaşadığı belli değil, ancak Dışişleri Bakanlığı'ndan nadir uyarı, Haiti hükümeti ve polisinin birkaç hafta boyunca akaryakıt dağıtım terminallerini kapatan çeteleri kontrol etmeye çalışırken geldi.

Üst düzey hükümet yetkilileri, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ayrıntı vermemelerine rağmen, durumu çözmek için çalıştıklarını söyleyerek, yaygın yakıt eksikliğini kabul ettiler. Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı, geçen ay 16 ABD vatandaşı da dahil olmak üzere kaçırılan 17 Hıristiyan misyonerden oluşan bir grubun hala esir tutulduğu şeklinde geliyor.

Haitili polis müfettişi Frantz Champagne Ekim ayında, kaçırma olayının arkasında 400 Mawozo olarak bilinen bir çetenin olduğunu söylerken, Haitili üst düzey bir yetkili Associated Press'e çetenin fidye olarak kişi başına 1 milyon dolar talep ettiğini söyledi.

Geziyi organize eden ABD merkezli Hristiyan Yardım Bakanlıkları Çarşamba günü internet sitesinde, "Kaçırılma olayı 16 Ekim'de gerçekleşti ve Tanrı dilerse, 17 kişilik grubun serbest bırakılması için hâlâ bekliyoruz ve dua ediyoruz" dedi. “Dua ederken, ciddi bir kargaşa ve huzursuzluk döneminde acı çeken milyonlarca Haitiliyi hatırlayın.”

Ancak misyonerler grubunu bulmak ve kurtarmak için devam eden girişimlerle ilgili ayrıntılar seyrek. Yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın her gün kolluk kuvvetleri hakkında bilgi aldığını söyledi. Olay, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin Temmuz ayı başlarında öldürülmesinin ardından ekonomik ve siyasi krizler arasında kötüleşen Haiti'deki çete şiddetine küresel ilgiyi odakladı. Moise, 7 Temmuz'da başkent Port-au-Prince'deki evinde öldürüldü.

Ancak ABD ve diğer uluslararası aktörler tarafından desteklenen Henry, meşruiyetle mücadele etti. Eylül ayında seçim kurulunu feshetti ve bu ay yapılması planlanan seçimleri erteledi. Henüz yeni bir tarih belirlenmedi. Bu arada Savunma Bakanı Enold Joseph, hükümetin Haiti'nin güney bölgesine gönderilen 30 yakıt tankının neden kaybolduğunu araştırdığını ve karaborsada benzin satıldığını gözlemlediğini söyledi. Le Nouvelliste gazetesi de kısa süre önce kamyon şoförlerinin kaçırıldığını ve yakıt kamyonlarının kaçırıldığını bildirdi.