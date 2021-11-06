ABD Kongresi 1 Trilyon Dolarlık Altyapı Faturasını Onayladı

Gün boyu süren bir soğukluğun ardından Demokratlar, 1 trilyon dolarlık bir altyapı faturasını, bir otoyol, geniş bant paketini ve diğer altyapı iyileştirmelerini geçirmek için ilericiler ve merkezciler arasındaki bölünmeleri bir kenara koydu ve yasayı imzalaması için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi. 228'e karşı 206 oy, iç gündeminin büyük bölümünü oluşturan iddialı harcama faturaları üzerinde aylarca tartışan Biden Demokratları için önemli bir zafer.

Biden'ın yönetimi şimdi, bir nesil içinde Amerika'nın karayolları, demiryolları ve diğer ulaşım altyapısının en büyük yükseltmesini denetleyecek ve bunun için söz verdiği, istihdam yaratacak ve ABD'nin rekabet gücünü artıracak.

Cumartesi günü Biden, Kongre'nin altyapı paketini "ulus için ileriye dönük anıtsal bir adım" olarak kabul etti. Biden gazetecilere verdiği demeçte, "Sonunda altyapı haftası" dedi. "Bunu söylediğim için çok mutluyum: altyapı haftası."

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu, Amerika'yı yeniden inşa etmek için mavi yakalı bir plandır" dedi.

"Altyapı haftası" ifadesi, selefi Donald Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği dört yıl boyunca, bu yatırımlara odaklanma planlarının skandallar ve siyasi çekişmeler tarafından defalarca raydan çıktığı sırada, Washington'un bir mihenk taşı haline gelmişti.

Biden, Cumartesi günü erken saatlerde yaptığı yazılı açıklamada, "Bundan sonra nesiller geriye bakacak ve Amerika'nın 21. Yüzyılın ekonomik yarışmasını kazandığı zamanın bu zaman olduğunu bilecek.”

Demokratların Biden'ın yerel programının ikinci ayağında hala yapacak çok işi var: sosyal güvenlik ağının kapsamlı bir şekilde genişletilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele programları. 1,75 trilyon dolarlık bir fiyat etiketi ile bu paket, 1960'lardan bu yana ABD güvenlik ağının en büyük genişlemesi olacak, ancak parti bunun arkasında birleşmek için mücadele etti. Demokrat liderler her iki tasarıyı da Cuma günü Meclis'ten geçirmeyi ummuştu, ancak merkezcilerin maliyetlerinin tarafsız bir şekilde hesaplanmasını talep etmesi üzerine eylemi erteledi - haftalar alabilecek bir süreç.

Saatler süren kapalı toplantılardan sonra, bir grup merkezci, 20 Kasım'a kadar tasarıyı oylamaya söz verdi - partizan olmayan Kongre Bütçe Ofisi, masrafların Beyaz Saray tahminleriyle uyumlu olduğunu tespit ettiği sürece. Meclis, Cuma günü daha sonra bu paket üzerinde prosedürel bir oylama planladı.

"Dünyama hoşgeldin. Meclis Başkanı Nancy Pelosi günün erken saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, bu Demokrat Parti'dir. "Biz bir adım partisi değiliz." Soğukluk, Demokratların yakından izlenen eyalet seçimlerinde kayıplar yaşamasından birkaç gün sonra geldi ve gelecek yıl Kongre'nin kontrolünü kaybedebilecekleri endişelerini artırdı.