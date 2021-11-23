ABD, Kolombiyalı İsyancı Grup FARC'ı Terör Listesinden Çıkarmaya Hazırlanıyor

Konuya aşina iki kişi Salı günü yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Kolombiyalı isyancı grup FARC'ı ABD'nin yabancı terör örgütleri listesinden çıkarmayı planladığını, isyancıların Bogota ile barış anlaşması imzalamasından beş yıl sonra, dedi.

Kaynaklardan biri Reuters'e verdiği demeçte, ABD'li yetkililer, İspanyol kısaltması FARC tarafından bilinen Kolombiya'daki solcu Devrimci Silahlı Kuvvetlerin listeden çıkarıldığını en kısa sürede ilan edebilirler.

FARC isyancıları 2016 yılında Kolombiya hükümetiyle bir barış anlaşmasına vararak And ülkesinin milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve 260.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan iç silahlı çatışmasındaki payına son verdi.

Anlaşma, o zamanki ABD'nin desteğiyle müzakere edildi. Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı Başkan Barack Obama'nın yönetimi.

FARC, ilk olarak Ekim 1997'de ABD tarafından terör örgütü olarak ilan edildi.

Terhisin ardından gerillalar siyasete girdiler, başlangıçta kendilerine Devrimci Alternatif Ortak Güç adını verdiler ve daha sonra Comunes olarak yeniden adlandırılsa da aynı FARC kısaltmasını korudular. Barış anlaşmasının imzalanmasından sonra partinin liderliği 10 kongre sandalyesi aldı.

Biden yönetiminin grubu terörizm kara listesinden çıkarma kararı ilk olarak The Wall Street Journal tarafından bildirildi ve bir kongre yardımcısı da dahil olmak üzere konuyu bilen iki kaynak tarafından Reuters'e doğrulandı.

Beyaz Saray yorum yapmaktan kaçındı. Washington'un Latin Amerika'daki en yakın müttefiklerinden biri olan Kolombiya hükümeti, yorum talebine hemen yanıt vermedi.