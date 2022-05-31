ABD, Kanada'da Hepatit A Salgını

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, kontamine organik çilekler nedeniyle yayılmış olması muhtemel bir hepatit A salgını bildirmiştir.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, ülke çapında dağıtılan çileklerin 5 Mart ile 25 Nisan arasında FreshKampo veya HEB markası altında satıldığını söyledi.

ABD'de 12 hastaneye yatışla 17 enfeksiyon bildirilirken, Kanada'da 10 enfeksiyon bildirilmiştir. ABD'de Kaliforniya'da en az 15 vaka bildirilirken, Kanada'da Alberta'da dört ve Saskatchewan'da altı vaka bildirildi.

FDA, meyvenin ülke çapında Trader Joe's ve Walmart da dahil olmak üzere en az dokuz market zincirinde satıldığını söylerken, Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), meyvelerin 5-9 Mart tarihleri arasında Saskatchewan ve Alberta'daki mağazalarda satıldığını ve artık Kanada'da satın alınamadığını söyledi.

"Taze çilekleri satın alan ve daha sonra tüketmek üzere bu çilekleri donduran insanlar onları yememelidir. Atılmalılar, "dedi FDA.

İşte salgın hakkında bildiklerimiz:

Hepatit A nedir?

FDA'ya göre, hepatit A, karaciğer iltihabına neden olan bulaşıcı bir virüstür.

Öncelikle enfekte olmamış ve aşılanmamış bir kişi, enfekte bir kişinin dışkısıyla kontamine olmuş yiyecek veya suyu yuttuğunda yayılır. Hastalık kötü sanitasyon veya hijyen ile yakından ilişkilidir.

DSÖ, 2016 yılında 7.134 kişinin hastalıktan öldüğünü tahmin etmektedir (viral hepatit nedeniyle ölüm oranının yüzde 0,5'ini oluşturmaktadır).

Bununla birlikte, diğer hepatit türlerinin aksine, hepatit A kronik hastalığa yol açmaz. Ancak, nadir durumlarda, enfekte olmuş kişilerin küçük bir kısmı akut karaciğer yetmezliğinden ölebilir.

Dünya Sağlık Örgütü, bu virüsün yayılmasının "sporadik olarak ve dünya çapındaki salgınlarda, döngüsel nüksetme eğilimi ile" meydana geldiğini söylüyor. Kirlenmiş gıdalarla ilgili salgınlar hızla yayılabilir.

En sık görülen belirtiler nelerdir?

FDA, en yaygın semptomların iştahsızlık, ishal, yorgunluk, bulantı, kusma, mide krampları veya karın ağrısı, koyu renkli idrar ve gözlerin ve cildin sararmasını içerdiğini söylüyor.

Bazı durumlarda, özellikle altı yaşın altındaki çocuklarda, herhangi bir semptom göstermeyebilirler.

Semptomlar tipik olarak virüse 14 ila 28 gün maruz kaldıktan sonra ortaya çıkar ve genellikle iki aydan az sürer. Kanadalı sağlık yetkililerine göre, hafif semptomlar sadece bir veya iki hafta sürebilirken, şiddetli semptomlar dokuz aya kadar sürebilir.