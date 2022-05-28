ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore Testlerini Kınadı

ABD, Japonya ve Güney Kore, ABD'nin Pyongyang'ın silah programıyla ilişkili olanlara yaptırım uygulama hamlesini izleyen ortak bir açıklamada, Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmalarını şiddetle kınadı.

Bu yıl yaklaşık iki düzine füze fırlatma gerçekleştirdikten sonra Birleşmiş Milletler'in Kuzey'e yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmaya yönelik ABD önderliğindeki bir çaba, Perşembe günü Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Bu, ilk yaptırımların 2006'da uygulanmasından bu yana Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore üzerindeki ilk kamu bölünmesiydi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Cumartesi sabahı yayınlanan açıklamada, "DPRK, Eylül 2021'den bu yana balistik füze fırlatmalarının hızını ve ölçeğini önemli ölçüde artırdı" dedi ve ülkeye resmi adının baş harfleriyle atıfta bulundu.

"Bu fırlatmaların her biri BMGK'nın (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) birçok kararını ihlal etti ve bölge ve uluslararası toplum için ciddi bir tehdit oluşturdu. KDHC'yi BMGK kararları kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve uluslararası hukuku ihlal eden, gerilimleri tırmandıran, bölgeyi istikrarsızlaştıran ve tüm ulusların barış ve güvenliğini tehlikeye atan eylemleri derhal durdurmaya çağırıyoruz."

ABD yaptırımları, "DPRK'nın KİS ve balistik füze programlarının destekçilerinin yanı sıra DPRK hükümetine bilerek önemli finansal hizmetler sağlayan yabancı finansal kurumları" hedef aldı, "Terörizm ve Finansal İstihbarat Hazinesi Müsteşarı Brian E Nelson bir açıklamada bulundu.

Yaptırımlar, her ikisi de Rus kurumları olan Uzak Doğu Bankası ve Bank Sputnik'i Kuzey Koreli kuruluşlar için işlem yapmakla görevlendirdi.

ABD Hazinesi ayrıca, halihazırda kara listeye alınmış Kuzey Kore İkinci Doğa Bilimleri Akademisi (SANS) ve Air Koryo Ticaret Şirketi (AKTC) ile bağlantılı bir kuruluş için Belarus'ta bulunan ve Roket Endüstrisi Bakanlığı'na elektrikli bileşenler ve transistörler ve hidrolik sistem bileşenleri gibi çift kullanımlı mallar tedarik etmek için kullanıldığını söylediği Jong Yong Nam'a yaptırım uyguladı. AKTC'nin ayrıca Kuzey Kore'ye lüks mallar göndermek için de kullanıldığını ekledi.

Kuzey Kore'nin New York'taki Birleşmiş Milletler misyonu, Reuters haber ajansının yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Nelson, "ABD, DPRK'yı diplomatik bir yola geri dönmeye ve kitle imha silahları ve balistik füze arayışından vazgeçmeye çağırırken, mevcut yaptırımları uygulamaya ve uygulamaya devam edecek" dedi.