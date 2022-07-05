ABD, İsrail'in Ebu Akleh'in Ölümünden 'Muhtemelen Sorumlu' Olduğunu Söyledi

ABD Dışişleri Bakanlığı, bağımsız araştırmacıların El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunun kaynağına ilişkin "kesin bir sonuca varamadıklarını" söyledi, ancak ölümünden İsrail askeri ateşinin "muhtemelen sorumlu" olduğunu söyledi.

ABD hükümeti Pazartesi günü yaptığı açıklamada , "Balistik uzmanları merminin ağır hasarlı olduğunu belirledi ve bu da net bir sonuca varılmasını engelledi" dedi.

ABD Güvenlik Koordinatörü, hem İsrail hem de Filistin Otoritesi tarafından yürütülen soruşturmaları özetleyerek Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ayrıntılı adli analizin, çekimin kasıtlı olduğuna inanmak için hiçbir neden göstermediğini söyledi.

Ebu Akleh 11 Mayıs'ta İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını izlerken başından vuruldu, üzerinde “BASIN” yazılı açık bir ceket ve miğfer olmasına rağmen.

Filistinli yetkililer, uluslararası insan hakları grupları ve medya kuruluşları, Ebu Akleh'in İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü sonucuna varan bağımsız soruşturmalar yürüttü.

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi geçen ay topladığı bilgilerin Ebu Akleh'i öldüren kurşunun İsrail güçleri tarafından atıldığını gösterdiğini söyledi. Birkaç görgü tanığı, İsrail güçlerinin Kudüs doğumlu Filistinli-Amerikalı gazeteciyi öldürdüğünü söyledi.

“Bildiğimiz şey, İsrail'in işgal altındaki şehir ve kuzey Batı Şeria'daki mülteci kampı Cenin'e gönderdiği birliklerin piyade veya deniz piyadesi olmadığı; El Cezire'nin kıdemli siyasi analisti Marwan Bishara, özel kuvvetler gönderiyor” dedi.

Açıkça söylemek gerekirse, bu özel kuvvetler suikast grupları, İsrail ordusunun suikast birimleridir.”

Ebu Akleh'in ailesi yaptığı açıklamada, muayenenin onu öldüren kurşunu kimin ateşlediğini belirleyememesinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "11 Mayıs'ta yaşananların gerçeğini gizlemeye yönelik girişimler ne olursa olsun, Shireen için adaleti savunmaya ve İsrail ordusunu ve hükümetini sorumlu tutmaya devam edeceğiz" denildi.

Üst düzey bir Filistinli yetkili, adli tıp incelemesinin kurşunun kaynağı konusunda kesin bir sonuca varamamasının ardından ABD'yi İsrail'i korumakla suçladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi üyesi Wasel Abu Youssef Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Gerçek açık ancak ABD yönetimi bunu açıklamakta gecikmeye devam ediyor" dedi. İsrail'in Shireen Abu Akleh'i öldürdüğünü ve işlediği suçtan sorumlu tutulması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Washington DC'den rapor veren El Cezire'den Mike Hanna, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın saldırının muhtemelen kasıtsız olduğu konusundaki açıklamasının geniş çapta sorgulanacak “temel bir konu” olduğunu söyledi.

"Tam olarak ne olduğuna dair net bir [bulgu] yok ve halktan [ve] Kongre'den bunu daha da ileriye götürmek için baskı olacak. Daha kesin bir cevabın bulunabileceği bir yol bulmaya çalışmak” dedi.

“Tam olarak ne olduğuna, neden olduğuna veya kimin yaptığına dair net bir tanım yok.”